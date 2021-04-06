Медицина

10:22 06.04.2021

Украина к концу года планирует вакцинировать 70% взрослого населения – министр здравоохранения

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Украина к концу года планирует вакцинировать 70% взрослого населения – министр здравоохранения

Украина к концу 2021 года планирует предоставить возможность для вакцинации 70% взрослого населения, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60% взрослого населения. Мы хотим увеличить это количество до 70%, по крайней мере дать им возможность сделать прививку", - сказал он.

Степанов подчеркнул, что мощности медицинской системы позволяют провести такое количество вакцинаций.

"Общее количество кабинетов прививок в Украине составляет 11,5 тыс., в одном кабинете мы можем делать около 40-50 прививок в сутки. То есть страна может делать до 450-500 тыс. прививок в сутки. Конечно, мы сейчас не задействуем все кабинеты прививок. Количество вакцинаций, на которое мы рассчитываем – от 5 до 7 млн прививок в месяц. Этого вполне достаточно", - сказал он.

Министр добавил, что в настоящее время страна заключила контракты на поставку 22 млн доз вакцин, вскоре планируется заключить контракты еще на 15 млн доз.

Теги: #вакцинация #степанов #минздрав #коронавирус
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