В Житомирской области выявили "британский" штамм коронавируса

На территории Житомирской области в нескольких районах были лабораторно подтверждены случаи заражения "британским" штаммом коронавируса, сообщает Житомирский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

"Циркуляция мутировавших штаммов, имеющих британское происхождение (генетическая линия В.1.1.7 (VOC-20DEC-01. №UK№ variant) установлена на территориях Чудновского, Радомышльского, Бердичевского, Черняховского, Хорошевского, Новоград-Волынского районов и г. Житомир", - указывается в сообщении.

Отмечается, что всего было исследовано 20 образцов от больных из 10 районов, которые в дальнейшем были направлены в Региональную референс-лабораторию ВОЗ (г. Лондон) для проведения секвенирования.