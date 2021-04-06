Медицина

10:05 06.04.2021

В Житомирской области выявили "британский" штамм коронавируса

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В Житомирской области выявили "британский" штамм коронавируса

На территории Житомирской области в нескольких районах были лабораторно подтверждены случаи заражения "британским" штаммом коронавируса, сообщает Житомирский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

"Циркуляция мутировавших штаммов, имеющих британское происхождение (генетическая линия В.1.1.7 (VOC-20DEC-01. №UK№ variant) установлена на территориях Чудновского, Радомышльского, Бердичевского, Черняховского, Хорошевского, Новоград-Волынского районов и г. Житомир", - указывается в сообщении.

Отмечается, что всего было исследовано 20 образцов от больных из 10 районов, которые в дальнейшем были направлены в Региональную референс-лабораторию ВОЗ (г. Лондон) для проведения секвенирования.

Теги: #коронавирус #житомирская_область
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