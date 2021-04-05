Все вакцины AstraZeneca против COVID-19, независимо от страны производства, являются взаимозаменяемыми - Минздрав

Людям, которым сделали первую прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield, изготовленной индийским Институтом сыворотки крови, можно делать вторую прививку вакциной AstraZeneca, произведенной на других производственных площадках, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в понедельник.

Отмечается, что соответствующие рекомендации Минздраву предоставила Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ).

"Вакцина AstraZeneca (AZD1222) производства Института сыворотки крови Индии (Covishield) и вакцина, изготовленная южнокорейской компанией SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), идентичны по составу и технологии изготовления, не рассматриваются как различные вакцины и являются взаимозаменяемыми, пояснили в НТГЭИ", - говорится в сообщении Минздрава, обнародованном в Facebook.

В то же время, эксперты предупреждают, что вакцины разных типов и созданы различными компаниями не являются взаимозаменяемыми.

"То есть людей, которые получили первую дозу векторной вакцины AstraZeneca/Covishield, нельзя прививать второй дозой вакцины другого типа, например мРНК-вакциной от Pfizer-Biontech или инактивированной вакциной CoronaVac/Sinovac, так по этим препаратам недостаточно данных о взаимозаменяемости и они могут отличаться по технологиями изготовления", - сообщают медики.

Они отмечают, что Минздрав гарантирует, что вакцина для второй прививки всем, кто привился первой дозой, будет в достаточном количестве и доступной.

Также медики напоминают, что Минздрав увеличил интервал между введением первой и второй доз вакцины Covishield / AstraZeneca до 12 недель. Соответственно, прививки второй дозой вакцины против COVID-19 должны начаться не раньше чем в середине мая для лиц, которые были привиты в Украине первыми.

"Украина ожидает в апреле на получение в рамках глобальной инициативы COVAX 360 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio, которую также производят по лицензии AstraZeneca в Южной Корее", - отмечают в Минздраве.