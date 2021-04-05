Медицина

09:22 05.04.2021

Выпуск вакцины AstraZeneca остановлен на американском предприятии в Балтиморе

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Выпуск вакцины AstraZeneca остановлен на американском предприятии в Балтиморе

На заводе Emergent BioSolutions американской компании Johnson & Johnson по производству вакцин от COVID-19 в Балтиморе прекращено производство вакцины AstraZeneca, сообщила газета The New York Times.

Она со ссылкой на заявление компании информирует, что впредь завод будет специализироваться на выпуске своей вакцины.

Эта мера принята во избежание повторения ошибки на этой неделе, которая привела к тому, что были забракованы 15 млн доз вакцины.

Как сообщалось, работники завода по ошибке смешали ингредиенты вакцины Johnson & Johnson и другого препарата, после чего вакцина перестала отвечать предъявляемым требованиям и не была допущена к применению.

Johnson & Johnson взяла на себя полную ответственность за случившееся.

Теги: #балтимор #вакцина #astrazeneca
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