Медицина

15:27 04.04.2021

В Минздраве работают над созданием программы помощи украинцам, переболевшим коронавирусом

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В Минздраве работают над созданием программы помощи украинцам, переболевшим коронавирусом

Министерство здравоохранения Украины работает над тем, чтобы обеспечить финансирование реабилитационной помощи пациентам, которые перенесли коронавирус в амбулаторных и стационарных условиях, из госбюджета, то есть через Национальную службу здоровья, рассказала в эфире программы "Обратная связь" на телеканале "Украина 24" заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

Она отметила, что рабочая группа по наработке соответствующего реабилитационного постковидного пакета НСЗУ была создана приказом министра здравоохранения Максима Степанова еще в начале года.

"Пациент сопровождается прежде всего семейным врачом. То есть когда он выписался из стационара или закончил лечение амбулаторно, он всегда сопровождается семейным врачом, который знает все его проблемы и знает, в какой помощи пациент нуждается. Соответственно, семейный врач дает направление в тот или иной стационар, даже не дожидаясь, пока НСЗУ будет отдельно пакет финансировать, потому что у нас работают больницы различной направленности. Кроме того, мы работаем над тем, чтобы санатории системы Минздрава могли также оказывать соответствующую помощь", - рассказала Микичак.

 

Теги: #коронавирус #помощь #программа #минздрав
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