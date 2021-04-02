Медицина

19:43 02.04.2021

Трое из четырех выходцев из НСЗУ допущены до второго этапа конкурса на главу Нацслужбы

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Трое из четырех выходцев из НСЗУ допущены до второго этапа конкурса на главу Нацслужбы

Трое из четырех выходцев из Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) допущены до второго этапа конкурса на главу НСЗУ.

Как сообщает Нацагентство по вопросам госслужбы, в частности, ко второму этапу конкурса (собеседование) по итогам первого этапа (тестирование) допущены врио председателя Андрей Виленский, директор департамента коммуникаций Татьяна Бойко, начальник управления по работе с договорами по специализированной медицинской помощи в Департаменте договорной работы Александра Машкевич.

Кроме того, ко второму этапу конкурса допущены Вадим Аристов, принимавший участие в конкурсе на должность главы НСЗУ в 2020 году, экс-глава Березовского района Одесской области (2015-2018 гг.) и Деснянского района Киева (2018-2019 гг.), бенефициар ООО "Аптекарь-групп" Геннадий Заболотный и учредитель дистрибьютора медизделий ООО "Прикарпатская медицинская компания" Олег Овчар.

Как сообщалось, Кабинет министров в марте 2021 года объявил конкурс на должность главы НСЗУ. Прием документов на конкурс завершился 24 марта 2021 года. Тестирование кандидатов назначено на 2 апреля.

Для определения победителя (победителей) конкурса проводится собеседование с каждым кандидатом. Победителя определяет комиссия: на занятие должностей категории "А" и должностей категории "Б", которые осуществляют полномочия руководителей государственной службы в государственных органах, - субъектом назначения. После собеседования субъект назначения или руководитель государственной службы принимает решение об определении победителя (победителей) конкурса или о его (их) отсутствии.

Теги: #нсзу #кадры
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