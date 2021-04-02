В Киеве заполненность коек в коммунальных медучреждениях 81% - мэр

В Киеве коронавирус за минувшие сутки обнаружили у 1164 человек, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга в пятницу.

По его словам, в больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 189 человек с коронавирусной инфекцией, что стало самым большим количество за все период пандемии. Также госпитализировано 546 больных с подозрением на Covid-19 и пневмониями, итого 735 человек.

"Подчеркну еще раз: количество госпитализированных пациентов увеличивается. И у нас все больше больных, находящихся в тяжелом состоянии. Тех, кто нуждается в кислородной поддержке. Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 4 тыс 532 больных коронавирусом, из них 40 детей. 3 тыс 116 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3 тыс 708 человек. Под аппаратами ИВЛ - 60 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях на сегодня - почти 81%", - рассказал Кличко.

Мэр также сообщил, что выздоровели за миневшие сутки в Киеве 571 ранее заболевших, умерли 46 больных