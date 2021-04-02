В Украине исторический максимум обращений за экстренной медпомощью – эксперт Минздрава

Исторический максимум обращений за экстренной медпомощью наблюдается в Украине в настоящее время, сходный с сицутацией, которая была в ноябре-начале декабря 2020 года, сообщил руководитель экспертной группы по вопросам оказания экстренной медпомощи департамента медуслуг Министерства здравоохранения Александр Данилюк.

"Увеличение обращений за экстренной медпомощью мы видим в основном от пациентов с осложненным COVID-19, потому что, как правило, экстренная медпомощь не имеет таких резких скачков, кроме случаев острой гололедицы или плохих погодных условий, способствующих травматизму. По состоянию на сейчас у нас идет очень резкий рост нагрузки на систему экстренной медпомощи, поэтому пациенты становятся в очередь", - сказал он в эфире YouTube-канала Doctor Bulavinova в четверг.

По словам Данилюка, по состоянию на 31 апреля было зафиксировано 35 705 обращений по номеру 103 за экстренной медпомощью. На эти обращения было 16 823 выезда бригады экстренной медпомощи, проведено 5 025 госпитализаций.

"Похожая ситуация была в ноябре–начале декабря 2020 года, но сейчас она намного хуже", - сказал он.

Вместе с тем Данилюк отметил, что "при увеличении количества пациентов с COVID-19 проявляется тенденция увеличения количества обращений на 103, в том числе потому, что у людей возникает паника, и они звонят на 103 просто проконсультироваться вместо звонка к семейному врачу".