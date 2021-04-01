Медицина

16:57 01.04.2021

Препарат Pfizer более чем на 90% эффективен в течение полугода после вакцинации - компания

2 мин читать
Препарат Pfizer более чем на 90% эффективен в течение полугода после вакцинации - компания

Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech объявили в четверг, что их вакцина от COVID-19 эффективна на 91,3% в период как минимум до шести месяцев после введения второй дозы препарата.

"Pfizer и BioNTech сегодня объявили обновленные результаты анализа 927 подтвержденных симптомов COVID-19, которые были под наблюдением в ключевой третьей фазе исследования, (...) они указывают, что вакцина от COVID-19 Pfizer-BioNTech эффективна на 91,3% против COVID-19 в период наблюдения от семи дней до шести месяцев после второй дозы", - говорится в пресс-релизе, опубликованном компанией Pfizer.

В документе отмечается, что вакцина также показала стопроцентную эффективность против южноафриканского штамма коронавируса.

"Эти данные подтверждают эффективность и безопасность нашей вакцины и предоставляют нам возможность отправить заявку в FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США) на получение биологической лицензии", - заявил глава Pfizer Альберт Бурла.

"Высокая эффективность вакцины, наблюдаемая до шести месяцев после введения второй дозы, также и против штамма, преобладающего в Южной Африке, обеспечивает дальнейшее укрепление доверия в общей безопасности нашей вакцины", - добавил Бурла.

Анализ третьей фазы клинических испытаний проведен в соответствии с рекомендациями FDA для всех компаний, исследующих препараты от коронавируса для изучения проблем, связанных с безопасностью и эффективностью. Анализ основан на результатах испытаний с участием 46,3 тыс. человек. В течение шести месяцев после приема второй дозы у участников испытаний не наблюдалось проблем, связанных с безопасностью вакцины.

Накануне компании сообщили, что их вакцина от COVID-19 показала 100% эффективности в предотвращении коронавирусной инфекции у подростков в возрасте 12-15 лет. Кроме того, вакцину "хорошо переносят" люди из данной возрастной группы.

По словам главы Pfizer, компании будут добиваться разрешения от регулирующих органов применять вакцину среди подростков и хотели бы приступить к вакцинации лиц данной возрастной категории до начала следующего учебного года.

В BioNTech добавили, что на данный момент компании также проводят клинические испытания вакцины среди детей в возрасте от шести месяцев до 11 лет. На прошлой неделе вакцины начали испытывать на группе детей от пяти до 11 лет. Тестирование препарата на детях двух-пяти лет планируется начать на следующей неделе.

Вакцина разработки Pfizer и BioNTech первой получила одобрение в США и ЕС. Ее эффективность в предотвращении заболевания COVID-19 через семь дней после двухдозовой вакцинации оценивают в 95%. По данным BioNTech, эффективность препарата спустя две недели после введения второй дозы еще выше - 97%.

Теги: #вакцина #pfizer
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:39 01.04.2021
Китай подарил Грузии 100 тысяч доз вакцины "Синовак" - Минздрав

Китай подарил Грузии 100 тысяч доз вакцины "Синовак" - Минздрав

14:46 01.04.2021
Вакцина от рака головного мозга прошла первую стадию клинических испытаний в ФРГ

Вакцина от рака головного мозга прошла первую стадию клинических испытаний в ФРГ

08:04 01.04.2021
Поставки вакцины Johnson & Johnson приостановлены в США из-за ошибки на заводе-производителе

Поставки вакцины Johnson & Johnson приостановлены в США из-за ошибки на заводе-производителе

16:41 31.03.2021
Лабораторный контроль ковидной вакцины Coronavac может продлиться до 9 апреля – Ляшко

Лабораторный контроль ковидной вакцины Coronavac может продлиться до 9 апреля – Ляшко

16:37 31.03.2021
Минздрав надеется до конца недели получить от AstraZeneca документы для регистрации произведенной на других площадках вакцины от COVID-19

Минздрав надеется до конца недели получить от AstraZeneca документы для регистрации произведенной на других площадках вакцины от COVID-19

14:23 31.03.2021
Марина Порошенко призывает правительство выделить Киеву квоту на прямую закупку вакцин

Марина Порошенко призывает правительство выделить Киеву квоту на прямую закупку вакцин

13:49 31.03.2021
Украина ожидает поставку 4,9 млн доз вакцин против COVID-19 в апреле-мае – Степанов

Украина ожидает поставку 4,9 млн доз вакцин против COVID-19 в апреле-мае – Степанов

12:59 31.03.2021
Минздрав Украины потратил 40% выделенных на закупку вакцин от COVID-19 средств – StateWatch

Минздрав Украины потратил 40% выделенных на закупку вакцин от COVID-19 средств – StateWatch

03:17 31.03.2021
Украине  подтвердили дополнительный миллион доз вакцин Pfizer, которая будет доставлена траншами до конца июня - Ляшко

Украине  подтвердили дополнительный миллион доз вакцин Pfizer, которая будет доставлена траншами до конца июня - Ляшко

20:06 30.03.2021
Украина получит первый транш ковидных вакцин в рамках COVAX до 15 апреля

Украина получит первый транш ковидных вакцин в рамках COVAX до 15 апреля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество госпитализированных с COVID-19 выросло примерно на 7 тыс. за неделю – Степанов

Все дозы вакцины CoviShield из первой прибывшей в Украину партии будут использоваться только для первой прививки – Ляшко

После 10-дневного лабораторного контроля вакцину CoronaVac передадут в ГП МЗУ для поставки в регионы - Ляшко

Медиков не будут увольнять за отказ от вакцинации – Степанов

Поставка следующей партии вакцины CoviShield в Украину может быть отложена на определенный срок – Радуцкий

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин утвердил перечень международных организаций для проведения закупок лексредств

Украинский фармрынок в 2020 году вырос на 13% - эксперты

Документы на участие в конкурсе на должность главы НСЗУ подали 13 человек

Медики оценили год работы Степанова на должности министра здравоохранения

Эксперты ВОЗ сочли инцидент в лаборатории самой невероятной версией происхождения COVID-19 - доклад

На Прикарпатье разбирают мобильный COVID-госпиталь

AstraZeneca изменила название своей COVID-вакцины

Турция приступит к клиническим испытаниям собственной вакцины от COVID-19 в виде назального спрея

Новые типы вакцин от COVID-19 потребуются миру в течение ближайших 12 месяцев - ученые

Количество госпитализированных с COVID-19 выросло примерно на 7 тыс. за неделю – Степанов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА