Минздрав надеется до конца недели получить от AstraZeneca документы для регистрации произведенной на других площадках вакцины от COVID-19

Министерство здравоохранения Украины надеется до конца недели получить от компании AstraZeneca документы для регистрации вакцины от COVID-19, произведенной на европейской и корейской производственных площадках, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"У нас сегодня есть проблема: местный офис AstraZeneca не может подать документы на регистрацию вакцин с европейской площадки и с корейской площадки. Минздрав работает с компанией AstraZeneca, с ее штаб-квартирой, с посольствами, со всеми, каждый день длится по часу-полтора. Нам обещают, что к концу этой недели мы сможем получить документы для регистрации", - сказал он на заседании парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования в среду.

Ляшко подчеркнул, что "как только вакцина будет зарегистрирована, начнется отгрузка первого транша этой поставки - 360 тыс. доз".

Как сообщалось, первая партия в 500 тысяч доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield), которая была произведена на мощностях завода Serum Institute в Индии, была доставлена в Украину утром 23 февраля. Для экстренного применения в Украине эту вакцину зарегистрировали в понедельник, 22 февраля. Ожидается, что следующие поставки вакцины AstraZeneca будут проводиться с производственных площадок, в том числе, расположенных в Корее.

Украина получила подтверждение о поставках в рамках механизма COVAX 2,2-3,7 млн доз вакцин Oxford / AstraZeneca в I-II квартале 2021 года. Кроме того, эта вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.

Украина также заключила дополнительные прямые контракты на поставку вакцины от COVID-19, разработанные с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).

25 марта в Украину также прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac, которую производит Sinovac Biotech.