Украина ожидает поставку 4,9 млн доз вакцин против COVID-19 в апреле-мае – Степанов

Украина в апреле-мае ожидает поставку 4,9 млн доз вакцины против COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства в среду.

"Согласно заключенным договорам, в течение двух месяцев (апрель-май) мы должны получить 4,9 млн доз вакцин. Кроме того, потенциально у нас есть еще 1,5 млн доз вакцин – это договоренности с ЕС относительно вакцин, которые обещают отправить в Украину в ближайшем времени", - сказал он.

Министр добавил, что планируется законтрактовать еще 15 млн доз, помимо 22 млн доз, уже законтрактованных. Все эти вакцины будут получены в течение 2021 года.