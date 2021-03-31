Медицина

12:59 31.03.2021

Минздрав Украины потратил 40% выделенных на закупку вакцин от COVID-19 средств – StateWatch

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Минздрав Украины потратил 40% выделенных на закупку вакцин от COVID-19 средств – StateWatch

Министерство здравоохранения Украины уже потратило около 40% средств, выделенных по бюджетной программе на вакцинацию от COVID-19, сообщает экспертная организация StateWatch, ссылаясь на ответ Государственной казначейской службы по ее запросу.

Всего Минздрав уже потратил по этой программе 1,6 млрд грн.

Так, в рамках данной программы по общему фонду госбюджета на 2021 предусмотрено 2,6 млрд грн на закупку вакцины, по состоянию на 22 марта из этой суммы потрачено 242,6 млн грн.

По специальному фонду госбюджета было выделено 1,38 млрд грн, из которых уже потрачено 1,35 млрд грн.

В соответствии с бюджетной программой вакцинации на 2021 год Минздрав планирует закупить 7,9 млн доз вакцин для 3,9 млн человек.

Кроме того, из бюджета 2020 года в декабре было выплачено 964,3 млн грн за поставку 1,9 млн доз китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac.

"С учетом прошлогодней выплаты сегодня за поставку вакцин в Украине в целом было выплачено более 2,5 млрд грн", - подсчитали в StateWatch.

По расчетам экспертов организации, цена за одну дозу вакцины, которая предусмотрена бюджетной программой, составляет 504 грн. Такая же цена была заплачена за одну дозу китайской вакцины CoronaVac.

При этом в StateWatch подчеркивают, что цена одной дозы индийской вакцины Covishield (Oxford/AstraZeneca), закупленной за средства госбюджета британским закупочным агентством Crown Agents, неизвестна.

"Если разделить объем затраченных средств на цену за вакцину, заложенную в бюджетную программу, можно предположить, что уже было закуплено свыше 4,9 млн доз для Украины", - заявила экспертная организация.

Как сообщалось, в настоящее время в Украину поступили первые 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) и первые 215 тыс. доз китайкой вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac.

Теги: #средства #вакцина
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