Медицина

09:51 31.03.2021

Украинский фармрынок в 2020 году вырос на 13% - эксперты

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Украинский фармрынок в 2020 году вырос на 13% - эксперты

Рынок лексредств украинских фармпроизводителей в 2020 году вырос на 13% по сравнению с 2019 годом и составил 41 млрд грн, сообщил президент ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ) Петр Багрий в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

"За 2020 год рыночная доля отечественных производителей выросла. Весь рынок украинских лексредств составляет 41 млрд грн, он вырос по сравнению с предыдущим годом практически на 13%. Также на 7% вырос экспорт", - сказал он.

По словам Багрия, в 2020 году снизилось потребление противопростудных препаратов, лексредств от расстройств пищеварения и лекарств, которые используются в госпитальном сегменте в связи с сокращением плановых операций. При этом выросла ковидная группа препаратов.

В свою очередь генеральный директор аналитической компании SMD Ирина Горлова отметила, что по состоянию на конец 2020 года весь объем рынка лексредств составил $2,2 млрд в закупочных ценах без НДС.

По словам эксперта, 2020 год принес больший рост в денежном эквиваленте, чем суммарный накопительный рост за предыдущие пять лет: в среднем рынок за предыдущие пять лет показывал +8%, в этом году +13% именно за счет активного участия государства. При этом наблюдается существенное снижение цен.

"Самая большая доля в закупках была у государства (28%). Государственный рынок показывает рост 92%, при этом составляет почти $600 млн. Среди государственных сегментов наибольший успех и интерес вызывает работа закупочного агентства "Медицинские закупки Украины" (МЗУ), которое по итогам года заняло 8% доли закупок и частично поставок всех лекарственных препаратов. МЗУ провело торгов на общую сумму $330 млн, из них $170 млн – это закупка лекарств", - сказала она, добавив, что объемы закупок увеличили также медучреждения.

Горлова подчеркнула, что при этом сегмент ритейла практически стагнировал.

Помимо этого, в 2020 году на рынок выходило значительно меньше новых продуктов, при этом 93% из них вышло в госсегменте – "потому что компании отвечали на запрос", пояснила эксперт.

Она прогнозирует, что при оптимистическом сценарии развития в 2021 году будет наблюдаться рост, в частности в бюджетном сегменте, но не такой активный, ритейл по-прежнему будет близок к нулю.

"В ближайшие пять лет вероятнее всего Rx-сегмент будет занимать достаточно большую долю (77-79%). Доля местного производителя вырастет до 36-38%. Конечно, мы не можем исключать пессимистический сценарий, связанный с дальнейшей рецессией и локдауном", - сказала Горлова.

При этом, по словам менеджера комитета здравоохранения Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) Дмитрия Лурье, такого роста госдоли недостаточно.

"Хочу отметить рост доли государства. Но это все еще далеко от показателей в странах ЕС, в референтных странах, потому что доля государства в закупках или реимбурсации составляет 70-75%", - сказал он.

Лурье добавил, что международные производители призывают государство к созданию стратегии и дальнейшего развития программы реимбурсации. При создании стратегии необходимо выделить приоритетные направления для дальнейшего расширения программы и в целом понимание, каким образом она будет развиваться.

В то же время заместитель президента Ассоциации индийских фармацевтических производителей (IPMA) - президент представительства "Евро Лайфкер Прайвит Лимитед" Санджив Бхагат подчеркнул, что государству необходимо стабилизировать рынок.

"В 2020 году значительно выросла госсзакупка. В 2021 году государство должно в таком же темпе инвестировать в этот рынок для его стабилизации", - сказал он.

В свою очередь менеджер по стратегическому развитию (здравоохранение и поставщики медицинских услуг) Американской торговой палаты в Украине Наталия Кравченко отметила рост электронной торговли лексредствами.

"Мы видим некоторые сдвиги в регулировании этой сферы. Среди перспектив развития – важность усовершенствования регуляторной системы (GMP-сертификация), упрощение регистрации лексредств, что может позитивно повлиять на выход на рынок международных производителей, также расширение перечня МНН, которые реимбурсируются государством", - сказала она.

Эксперты выступили за взаимное признание с ЕС результатов проверок надлежащих производственных практик (GMP) при производстве лексредств. Помимо этого они подчеркнули необходимость локализации производства вакцин, в частности от COVID-19, в Украине, а также других препаратов.

"Украинская фарма занимается этим вопросом, и мы убеждены, что наличие отечественного производителя - это вопрос национальной безопасности, в том числе и производство вакцины. Самый простой способ - это трансферт технологий известных компаний и локализация производства в Украине. "Фармак", "Лекхим" и другие компании ведут переговоры, и я надеюсь, что к концу года будут результаты. Переговоры ведутся и по другим группам продуктов", - сообщил Петр Багрий.

Санджив Бхагат со своей стороны добавил, что Украине необходимо сотрудничать по этому вопросу с мировыми производителями, в частности индийскими.

Теги: #фармрынок #эксперты #багрий
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