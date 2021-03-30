Медицина

19:12 30.03.2021

Медики оценили год работы Степанова на должности министра здравоохранения

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Медики оценили год работы Степанова на должности министра здравоохранения

Ряд ведущих медиков оценили год работы Максима Степанова на должности министра здравоохранения.

Доктор медицинских наук, заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медуниверситета Татьяна Чумаченко считает, что "ему было очень непросто работать".

"Пандемия, которая возникла на фоне того, что противоэпидемической службы фактически не было, очень усложнила условия работы. Тем не менее, стандарты оказания помощи больным COVID-19 были разработаны достаточно быстро, и все-таки вспомнили об эпидемиологах , начинают возвращать эпидемиологическую службу - немного в другом виде, но, по крайней мере, начали готовить для нее кадры, интернатуру. Если в прошлом году у нас не было ни одного интерна, то в этом в Украине есть хоть какое-то количество интернов по эпидемиологии. На следующий год планируется еще больше принять на обучение в интернатуре", - сказала она.

Вместе с тем Чумаченко подчеркнула, что "хотелось бы, чтобы многое преодолевалось быстрее".

"Хотелось бы, чтобы та же вакцинальная кампания проходила более интенсивно. Здесь уже имеют значение коммуникации, готовятся мобильные бригады, временные прививочные пункты. Дело за тем, чтобы люди понимали, что такое вакцины и зачем их нужно вводить", - сказала она.

В свою очередь директор госпредприятия "Институт сердца Министерства здравоохранения" Борис Тодуров позитивно оценил деятельность Степанова на посту министра.

"У нас есть с кем и с чем сравнивать. Это первый министр, который повернулся лицом к врачам, который их слышит, старается помочь, там, где это в его компетенции. Он сделал много позитивного за это время из того, что можно было исправить", - сказал он.

Тодуров отметил роль Степанова в развитии трансплантологии в Украине – по словам медика, пациенты, которые нуждаются в трансплантации, уже практически перестали уезжать за рубеж с этой целью.

"В настоящее время при министерской каденции Степанова сделано много трансплантаций, открыт реестр, начали оплачивать трансплантацию. Это его заслуга во многом. Мы, как хирурги и трансплантологи, не можем этого не ценить", - сказал он.

При этом Тодуров подчеркнул необходимость объективной оценки деятельности Степанова на посту министра. "Есть вещи, на которые мы повлиять не можем, из-за которых на него сыплются обвинения, но мы оцениваем объективно, где он может влиять на ситуацию, а где нет, иногда обвинения бывают очень неоправданными," – считает эксперт.

В то же время доктор медицинских наук, заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медуниверситета им.Данила Галицкого Наталья Виноград отметила что Степанов "очень хороший министр, администратор и менеджер, он принимает решения и принимает удар на себя".

"Решения сложного времени - это не банальная ситуация. Я не знаю до конца все аспекты его работы, но там, где мне пришлось участвовать, я вижу, что он очень эффективно работает. Время тяжелое, но за год сделано очень много. У нас перед ним были 21 министр и четверо исполняющих обязанности. Важно, что ему верит медицинское сообщество", - сказала она.

Позитивно оценил работу Степанова на должности министра в период пандемии COVID-19 и президент Украинской федерации профессиональных медицинских объединений, директор Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины Вячеслав Каминский.

"Мы находимся в состоянии войны. Есть вещи, которые зависят от Степанова, от медиков, а есть те, которые не зависят. Мне кажется, что медики достойно держат этот удар, в том числе и благодаря тому, что министр сегодня с нами на передовой", - сказал он.

Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта 2020 года поддержала назначение Степанова на должность министра здравоохранения.

Теги: #год #степанов #мнение #минздрав
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