На Прикарпатье разбирают мобильный COVID-госпиталь

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям начали сворачивать первый в Украине временный мобильный госпиталь, который был развернут в феврале на территории Богородчанской центральной районной больницы в Ивано-Франковской области, сообщил глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Андрей Бойчук.

"Карантинные ограничения показали свою действенность. На Прикарпатье ситуация с COVID-19 улучшилась: сократились темпы распространения заболевания и уменьшилось количество больных в больницах.ГЧСЧ начала свертывание мобильного госпиталя на территории Богородчанского центральной районной больницы. Госпиталь будут использовать там, где есть наибольшая потребность в нем", - написал Бойчук в Facebook во вторник.

Он также призвал жителей региона соблюдать противоэпидемические мероприятия и придерживаться масочного режима.

Как сообщалось, Ивано-Франковская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение о введении на территории региона карантина "красного" уровня из-за стремительного распространения коронавируса.

По состоянию на 17 февраля в области было заполнено уже около 73% коек, а количество активных больных превышало столичные показатели, при этом в некоторых населенных пунктах Прикарпатья показатель заполняемости коек в больницах для COVID-пациентов превышал 90%.

Из-за нехватки мест для пациентов с коронавирусом в регионе было принято решение развернуть на базе Богородчанской и Лисецкой больниц, а также Верховинской и Заболотовской многопрофильных больниц, первый в Украине временный мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19.