AstraZeneca изменила название своей COVID-вакцины

Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca изменила название своей вакцины от коронавируса - теперь препарат будет называться Vaxzevria, сообщает Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

Предыдущее название вакцины - COVID-19 Vaccine AstraZeneca. Как сообщило шведское Агентство медицинских продуктов, переименование препарата не повлечет за собой каких-либо изменений в его составе, но важно, чтобы специалисты по вакцинации знали об этом, "поскольку информация о продукте, маркировка и упаковка теперь могут выглядеть иначе".

Шведский регулятор также объявил, что название препарата было изменено 25 марта по заявлению самой компании.