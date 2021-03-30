Медицина

13:06 30.03.2021

AstraZeneca изменила название своей COVID-вакцины

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Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca изменила название своей вакцины от коронавируса - теперь препарат будет называться Vaxzevria, сообщает Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

Предыдущее название вакцины - COVID-19 Vaccine AstraZeneca. Как сообщило шведское Агентство медицинских продуктов, переименование препарата не повлечет за собой каких-либо изменений в его составе, но важно, чтобы специалисты по вакцинации знали об этом, "поскольку информация о продукте, маркировка и упаковка теперь могут выглядеть иначе".

Шведский регулятор также объявил, что название препарата было изменено 25 марта по заявлению самой компании.

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Интерфакс-Украина
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