Медицина

10:13 30.03.2021

Количество госпитализированных с COVID-19 выросло примерно на 7 тыс. за неделю – Степанов

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Количество госпитализированных с COVID-19 выросло примерно на 7 тыс. за неделю – Степанов

В Украине за минувшую неделю значительно выросло количество заболевших и госпитализированных с COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"За минувшую неделю выросло количество новых случаев. В целом зарегистрировали 98,153 тыс. случаев, что почти на 13 тыс. больше, чем на предыдущей неделе. Также увеличилось количество госпитализированных лиц: если неделю назад в медучреждениях пребывало около 37 тыс. пациентов, то сейчас их порядка 44 тыс.", - сказал он.

По словам министра, также значительно возросло количество тестирований: проведено 577,272 тыс. тестов методом ПЦР и на антиген.

"Ситуация остается напряженной, занято почти 54% от всего объема коек. Ситуация отличается по регионам. Достаточно напряженной она является в Киеве, Одесской, Николаевской и Житомирской областях. В то же время в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях ситуация стабилизировалась", - добавил Степанов.

Теги: #коронавирус #минздрав #госпитализация
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