Медицина

10:05 30.03.2021

За сутки от коронавируса в Украине привили более 14,4 тыс. тысяч человек, всего первично вакцинировано почти 213 тыс.

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За сутки от коронавируса в Украине привили более 14,4 тыс. тысяч человек, всего первично вакцинировано почти 213 тыс.

За прошедшие сутки в Украине от коронавируса привили 14 443 человека, при этом лидерами по количеству сделанных прививок являются Киев (1 740 привитых за сутки граждан), а также Днепропетровская (1 290) и Полтавская (840) области, сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.

"14 433 человека привито против COVID-19 за сутки 29 марта 2021 в Украине, из них получили 1 дозу - 14 432 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек… Вакцинация проводилась 152 мобильными бригадами по иммунизации и 656 пунктами прививки", - говорится в сообщении Степанова, обнародованном в Facebook в понедельник.

В нем также отмечается, что за все время прививочной кампании в Украине привито уже 212 898 человек, из них получили 1 дозу - 212 896 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.

Меньше всего прививок от коронавируса за последние сутки сделали в Черниговской области (240), в остальных регионах количество вакцинаций находится в пределах от 330 до 800 прививок в сутки.

 

Теги: #вакцинация #минздрав #коронавирус
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