Медицина

19:01 29.03.2021

Фармкомпания "Дарница" ожидает начала судебного производства по своему иску против менеджмента БХФЗ

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Фармкомпания "Дарница" ожидает начала судебного производства по своему иску против менеджмента БХФЗ

Фармкомпания "Дарница" ожидает начала судебного производства по иску, который она подала в качестве акционера фармкомпании БХФЗ против менеджмента БХФЗ.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат "Дарницы", советник юридической фирмы Aequo Евгений Левицкий, речь идет о закупках БХФЗ сырья у немецкой Farmaplant Fabrikation Chemischer Produkte GmbH при посредничестве компании Metabay Import/Export Limited, которые, по оценкам "Дарницы", осуществлялись по ценам, существенно превышавшим среднерыночные на момент закупки.

"Суть спора заключается в том, что как минимум с 2014 года БХФЗ закупал через компанию Metabay фармсырье у немецкой компании Farmaplant по цене, которая, по оценке "Дарницы", существенно превышает рыночную. Сумму причиненного менеджментом БХФЗ ущерба "Дарница" оценивает как минимум в $ 4,2 млн", - сказал он.

Согласно данным британского реестра, собственником Metabay является директор по развитию бизнеса БХФЗ, дочь председателя наблюдательного совета БХФЗ Николая Безпалько Ирина Ржепецкая.

По словам Левицкого, в целом "Дарница" инициировала три процесса – в Великобритании, Швейцарии и Украине. При этом заявления в Великобритании и Швейцарии являются вспомогательными и направлены на обеспечение исполнения решения, которое примет суд в Украине.

Все три процесса начаты в течение марта 2021 года. Высокий суд справедливости в Лондоне 19 марта арестовал счета компании Metabay, 26 марта аналогичное решение принял суд в Швейцарии.

Адвокат подчеркнул, что требования "Дарницы" обоснованы тем, что "менеджмент БХФЗ в течение многих лет, скорее всего, искусственно завышал расходы предприятия, чем нанес ущерб самому предприятию и его акционерам".

Левицкий сообщил, что 16 апреля в Лондоне суд продолжит рассмотрение дела об аресте средств.

Как сообщалось, фармкомпания "Дарница" на аукционе 20 марта 2015 года приобрела 3,100 тыс. акций (29,95% уставного капитала) НПЦ "БХФЗ" у департамента коммунальной собственности Киева.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля - кардиология, неврология и решение проблем боли. Бенефициары компании - семья Загорий.

ПАО "НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" входит в топ-20 крупнейших фармацевтических производителей Украины, является членом ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).

Согласно данным в системе раскрытия информации НКЦБФР, 31,5525% акций БХФЗ принадлежит ЧАО "Фармфирма "Дарница", компаниям "Белдор Груп С.А." и "Леник Груп С.А." (обе – Британские Виргинские о-ва) – соответственно 21,2636% и 20,3169%. Еще 8,4630% акций принадлежит компании "Алетбер Лимитед". Информация о конечных бенефициарных собственниках указанных компаний в публичном домене отсутствует. Остальные акций находятся у миноритарных акционеров.

Теги: #фармкомпании #суд
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