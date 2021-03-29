Медицина

18:26 29.03.2021

Минздрав Украины на финальной стадии разработки паспортов вакцинации

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Минздрав Украины на финальной стадии разработки паспортов вакцинации

Министерство здравоохранения совместно с Министерством цифровой трансформации находятся на финальной стадии разработки паспорта вакцинации для Украины, сообщил Минздрав в Facebook.

Согласно сообщению, такой паспорт получат граждане, которые сделают две прививки от коронавируса.

"В свидетельстве вакцинации должна содержаться информация, когда человек вакцинирован, срок действия вакцины согласно инструкции. Мы предположим, чтобы документ был максимально удобным", - процитировала министра здравоохранения Максима Степанов пресс-служба.

По его словам, дата запуска еще не согласована, но планируется внедрение паспортов, когда будет вакцинировано большее количество человек.

Теги: #вакцинация #паспорт
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