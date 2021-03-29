"Фармак" в 2020 году увеличил чистую прибыль на 7,8%

Украинский фармпроизводитель АО "Фармак" (Киев) по итогам 2020 года получил чистую прибыль в размере около 1,138 млрд грн, что почти на 7,8% больше, чем в 2019 году (1,056 млрд грн).

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о годовом общем собрании акционеров, намеченном на 30 апреля, активы компании за год увеличились на 26,8% - до 8,427 млрд грн.

Нераспределенная прибыль компании за прошлый год возросла на 20,5% - почти до 6,184 млрд грн, тогда как суммарная дебиторская задолженность практически осталась на уровне 2019 года и составила 1,695 млрд грн.

По итогам 2019 года "Фармак" получил чистую прибыль в размере 1,056 млрд грн, что почти совпало с показателем 2018 года - 1,05 млрд грн, по итогам 2018 года увеличил чистую прибыль на 25,16%.

"Фармак" – лидер фармацевтического рынка с долей 5,9% в денежном выражении. Компания производит лекарственные средства во всех четырнадцати терапевтических группах. Среди основных направлений – противопростудные, эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические портфели. Ежегодно «Фармак» выводит на рынок около 20 новых сложнокомпонентных современных препаратов, в разработке настоящее время около ста лекарственных средств.

За последние пять лет инвестиции "Фармак" в научно-технический комплекс, производственное оборудование, исследовательскую деятельность составили 3,4 млрд грн.

АО "Фармак" - член ассоциации "Производителей лекарств Украины" (АПЛУ).

Согласно данным Госреестра, конечным бенефициарным собственником "Фармака" является глава наблюдательного совета Филя Жебровская, которая владеет 80% акций компании.