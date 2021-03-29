Медицина

17:41 29.03.2021

"Фармак" в 2020 году увеличил чистую прибыль на 7,8%

2 мин читать
"Фармак" в 2020 году увеличил чистую прибыль на 7,8%

Украинский фармпроизводитель АО "Фармак" (Киев) по итогам 2020 года получил чистую прибыль в размере около 1,138 млрд грн, что почти на 7,8% больше, чем в 2019 году (1,056 млрд грн).

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о годовом общем собрании акционеров, намеченном на 30 апреля, активы компании за год увеличились на 26,8% - до 8,427 млрд грн.

Нераспределенная прибыль компании за прошлый год возросла на 20,5% - почти до 6,184 млрд грн, тогда как суммарная дебиторская задолженность практически осталась на уровне 2019 года и составила 1,695 млрд грн.

По итогам 2019 года "Фармак" получил чистую прибыль в размере 1,056 млрд грн, что почти совпало с показателем 2018 года - 1,05 млрд грн, по итогам 2018 года увеличил чистую прибыль на 25,16%.

"Фармак" – лидер фармацевтического рынка с долей 5,9% в денежном выражении. Компания производит лекарственные средства во всех четырнадцати терапевтических группах. Среди основных направлений – противопростудные, эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические портфели. Ежегодно «Фармак» выводит на рынок около 20 новых сложнокомпонентных современных препаратов, в разработке настоящее время около ста лекарственных средств.

За последние пять лет инвестиции "Фармак" в научно-технический комплекс, производственное оборудование, исследовательскую деятельность составили 3,4 млрд грн.

АО "Фармак" - член ассоциации "Производителей лекарств Украины" (АПЛУ).

Согласно данным Госреестра, конечным бенефициарным собственником "Фармака" является глава наблюдательного совета Филя Жебровская, которая владеет 80% акций компании.

Теги: #фармак #прибыль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:30 29.03.2021
"Киевстар" в 2020 году увеличил чистую прибыль на 15,7%

"Киевстар" в 2020 году увеличил чистую прибыль на 15,7%

14:20 26.03.2021
"Укртранснафта" в 2020 году увеличила чистую прибыль на 15%

"Укртранснафта" в 2020 году увеличила чистую прибыль на 15%

12:12 26.03.2021
Винницкий молокозавод "Рошен" в 2020 году получил 46,19 млн грн чистой прибыли

Винницкий молокозавод "Рошен" в 2020 году получил 46,19 млн грн чистой прибыли

15:41 25.03.2021
Фармфирма "Дарница" в 2020 году увеличила чистую прибыль на 33,7%

Фармфирма "Дарница" в 2020 году увеличила чистую прибыль на 33,7%

14:22 25.03.2021
"Филип Моррис" в 2020 году увеличила чистую прибыль на 5%

"Филип Моррис" в 2020 году увеличила чистую прибыль на 5%

11:53 24.03.2021
"Фармак" подчеркивает стратегическую роль партнерства с ЕБРР

"Фармак" подчеркивает стратегическую роль партнерства с ЕБРР

14:33 23.03.2021
Украинские банки в январе-феврале сократили прибыль в 2,5 раза - НБУ

Украинские банки в январе-феврале сократили прибыль в 2,5 раза - НБУ

12:03 23.03.2021
"Донбассэнерго" в 2020г получило чистую прибыль 29,1 млн грн

"Донбассэнерго" в 2020г получило чистую прибыль 29,1 млн грн

09:44 23.03.2021
Райффайзен Банк Аваль планирует дивиденды за 2020г 2,04 млрд грн и отказ от Аваля в названии

Райффайзен Банк Аваль планирует дивиденды за 2020г 2,04 млрд грн и отказ от Аваля в названии

18:03 19.03.2021
Британский штамм коронавируса выявлен в Киеве, Харькове, Днепре и Львове - исследование

Британский штамм коронавируса выявлен в Киеве, Харькове, Днепре и Львове - исследование

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Все дозы вакцины CoviShield из первой прибывшей в Украину партии будут использоваться только для первой прививки – Ляшко

После 10-дневного лабораторного контроля вакцину CoronaVac передадут в ГП МЗУ для поставки в регионы - Ляшко

Медиков не будут увольнять за отказ от вакцинации – Степанов

Поставка следующей партии вакцины CoviShield в Украину может быть отложена на определенный срок – Радуцкий

Эксперты профильного института выявили модифицированный британский штамм коронавируса в образцах из Киева и Ивано-Франковска

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав Украины на финальной стадии разработки паспортов вакцинации

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизируется в лучшем случае в конце мая – эпидемиолог

Области отрабатывают план мобилизации дополнительной сети коек для пациентов с COVID-19 – замминистра здравоохранения

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось около 350 тыс. украинцев

Независимая лаборатория "Инвитро" изучит эффективность вакцины CoviShield/AstraZeneca

Степанов об отказе принимать пациентов с COVID-19: медучреждения "Укрзализныци" должны выполнять обязанности

Все дозы вакцины CoviShield из первой прибывшей в Украину партии будут использоваться только для первой прививки – Ляшко

Минздрав недоволен темпами вакцинации в некоторых регионах – Ляшко

После 10-дневного лабораторного контроля вакцину CoronaVac передадут в ГП МЗУ для поставки в регионы - Ляшко

Moderna отложила поставку почти 600 тыс. доз вакцины от COVID-19 в Канаду

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА