Области отрабатывают план мобилизации дополнительной сети коек для пациентов с COVID-19 – замминистра здравоохранения

Все регионы Украины отрабатывают план мобилизации дополнительной сети коек для пациентов с коронавирусной болезнью, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Каждая область отрабатывает план для мобилизации дополнительной сети коек для госпитализации пациентов. Пока коек хватает, но мы должны быть готовы к тому, что в любой момент в любой области может возникнуть потребность в дополнительной сети коек", - сказала она.

По словам замминистра, по состоянию на 27 марта 558 медучреждений, а это практически все коммунальные некоммерческие предприятия (КНП), владельцами которых являются органы местного самоуправления, предоставляют помощь пациентам с COVID-19.

"В этих медучреждения выделено 75,158 тыс. коек, из них 64,25 тыс. коек обеспечены подачей кислорода. Занятость коечного фонда составляет 59% - 37,5 тыс. коек, при этом на предыдущей неделе занятость составляла 49%", - сказала она.

Микичак подчеркнула, что в некоторых регионах загруженность коек с кислородом очень высокая – в Киеве (84%), Житомирской (74%), Киевской (77%), Львовской (69%), Николаевской (68%) областях. Из почти 5 тыс. коек в отделениях интенсивной терапии занято 2,85 тыс. коек, а в госпитализации нуждаются около 20% заболевших.

Самый высокий уровень заболеваемости в настоящее время, по словам замминистра, в Киеве, Киевской области и на Западной Украине.

"Мы находимся в сложном эпидемическом периоде, у нас растет заболеваемость. Подъем заболеваемости наблюдается во многих регионах, фактически только одна область находится в "желтой" зоне. Самый высокий уровень заболеваемости и эпидопасности в Киеве, Киевской области и практически на территории всей Западной Украины", - сказала Микичак.