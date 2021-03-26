В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось около 350 тыс. украинцев

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 по состоянию на 25 марта записалось около 350 тыс. чел., сообщается на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

Записаться в лист ожидания можно с 1 марта через портал или мобильное приложение "Дия", а также через контакт-центр Минздрава.

В ЦОЗ отмечают, что записываться в лист ожидания не нужно, если вы:

- работник сферы здравоохранения, образования, социальной сферы, работаете или находитесь в интернатах, домах престарелых и т.д.;

- военнослужащий;

- работник критически важных структур государственной безопасности.

В таком случаев работодатель или руководитель учреждения проинформирует вас о возможности получить прививку.