Медицина

17:12 26.03.2021

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось около 350 тыс. украинцев

1 мин читать
В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось около 350 тыс. украинцев

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 по состоянию на 25 марта записалось около 350 тыс. чел., сообщается на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

Записаться в лист ожидания можно с 1 марта через портал или мобильное приложение "Дия", а также через контакт-центр Минздрава.

В ЦОЗ отмечают, что записываться в лист ожидания не нужно, если вы:

- работник сферы здравоохранения, образования, социальной сферы, работаете или находитесь в интернатах, домах престарелых и т.д.;

- военнослужащий;

- работник критически важных структур государственной безопасности.

В таком случаев работодатель или руководитель учреждения проинформирует вас о возможности получить прививку.

Теги: #вакцинация #цоз #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:52 26.03.2021
Независимая лаборатория "Инвитро" изучит эффективность вакцины CoviShield/AstraZeneca

Независимая лаборатория "Инвитро" изучит эффективность вакцины CoviShield/AstraZeneca

16:22 26.03.2021
Степанов об отказе принимать пациентов с COVID-19: медучреждения "Укрзализныци" должны выполнять обязанности

Степанов об отказе принимать пациентов с COVID-19: медучреждения "Укрзализныци" должны выполнять обязанности

14:37 26.03.2021
Эрдоган надеется на завершение вакцинации от COVID-19 в Турции в мае-июне

Эрдоган надеется на завершение вакцинации от COVID-19 в Турции в мае-июне

13:46 26.03.2021
Литва возвращает ограничения на передвижения между самоуправлениями страны до 6 апреля

Литва возвращает ограничения на передвижения между самоуправлениями страны до 6 апреля

12:37 26.03.2021
Кличко: в столичных больницах 4252 пациента с коронавирусом, 2700 из них – в тяжелом состоянии

Кличко: в столичных больницах 4252 пациента с коронавирусом, 2700 из них – в тяжелом состоянии

12:23 26.03.2021
В Киеве за сутки зафиксировали 1164 случая заражения коронавирусом

В Киеве за сутки зафиксировали 1164 случая заражения коронавирусом

11:39 26.03.2021
Медики Германии вакцинировали от коронавируса 10% населения страны

Медики Германии вакцинировали от коронавируса 10% населения страны

10:31 26.03.2021
Минздрав недоволен темпами вакцинации в некоторых регионах – Ляшко

Минздрав недоволен темпами вакцинации в некоторых регионах – Ляшко

10:24 26.03.2021
Государство обеспечит всех вакциной от COVID-19 для повторной иммунизации – Ляшко

Государство обеспечит всех вакциной от COVID-19 для повторной иммунизации – Ляшко

10:05 26.03.2021
За сутки в Украине от коронавируса привили более 18,7 тыс. человек

За сутки в Украине от коронавируса привили более 18,7 тыс. человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Все дозы вакцины CoviShield из первой прибывшей в Украину партии будут использоваться только для первой прививки – Ляшко

После 10-дневного лабораторного контроля вакцину CoronaVac передадут в ГП МЗУ для поставки в регионы - Ляшко

Медиков не будут увольнять за отказ от вакцинации – Степанов

Поставка следующей партии вакцины CoviShield в Украину может быть отложена на определенный срок – Радуцкий

Эксперты профильного института выявили модифицированный британский штамм коронавируса в образцах из Киева и Ивано-Франковска

ПОСЛЕДНЕЕ

Все дозы вакцины CoviShield из первой прибывшей в Украину партии будут использоваться только для первой прививки – Ляшко

После 10-дневного лабораторного контроля вакцину CoronaVac передадут в ГП МЗУ для поставки в регионы - Ляшко

Moderna отложила поставку почти 600 тыс. доз вакцины от COVID-19 в Канаду

Европарламент проголосовал за ускорение процедуры утверждения сертификата вакцинации от COVID-19

Фармфирма "Дарница" в 2020 году увеличила чистую прибыль на 33,7%

За месяц кампании по вакцинации от COVID-19 в Украине утилизирована 361 доза вакцины - Минздрав

Ожидаемая вакцина CoronaVac закуплена за счет госбюджета – Степанов

Медиков не будут увольнять за отказ от вакцинации – Степанов

Фармгруппа "Юрия-Фарм" рассматривает возможность локализации производства вакцин в Украине

Испытания в США показали эффективность AstraZeneca в 76% против COVID-19 с симптомами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА