Независимая лаборатория "Инвитро" изучит эффективность вакцины CoviShield/AstraZeneca

Независимая лаборатория "Инвитро" проведет исследование эффективности вакцины CoviShield/AstraZeneca, сообщается в пресс-релизе компании.

Как пояснил заведующий клинико-диагностическим комплексом лаборатории Павел Набока, исследование будет заключаться в проверке количества антител, которые были выработаны после вакцинации.

"Согласно официальной инструкции, принцип действия вакцины CoviShield основан на выработке специфического иммунитета к S-белку (шипу) коронавируса SARS-CoV-2 (возбудителя COVID-19). Наличие в достаточном количестве антител к этому белку является фактором, защищающим человека от развития болезни даже в случае инфицирования. Проверить, сколько антител выработалось в организме после прививки, можно с помощью нового лабораторного теста всемирно известного производителя Abbott Diagnostics для количественного определения уровня нейтрализующих (защитных) антител класса G (IgG) к S-белку вируса SARS-CoV-2",- сказал он.

По его словам, у сотрудников лаборатории в течение всего процесса вакцинации от COVID-19 будут отобраны образцы крови для отслеживания уровня иммунной. То есть лаборатория будет оценивать, сколько антител к SARS-CoV-2 появится у человека после первой и второй прививок, с какой скоростью антитела будут вырабатываться, будет ли фактическая концентрация антител соответствовать данным, о которых заявляет производитель вакцины.

Согласно инструкции, достаточный уровень антител должен сформироваться в течение 90 дней после первого введения вакцины. То есть результаты исследования лаборатория "Инвитро" сможет огласить уже летом 2021 года.