Медицина

11:14 26.03.2021

Все дозы вакцины CoviShield из первой прибывшей в Украину партии будут использоваться только для первой прививки – Ляшко

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Все дозы вакцины CoviShield из первой прибывшей в Украину партии будут использоваться только для первой прививки – Ляшко

Все 500 тысяч доз вакцины индийского производства Covishield (AstraZeneca), которые прибыли в Украину в составе первой партии в конце февраля, будут использоваться только для первой прививки, заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Из-за смены стратегии использования первой партии вакцины "Covishield" все 500 тысяч доз будут использованы для первой прививки против COVID-19. Для повторной прививки будет использоваться вакцина "Covishield" из последующих поставок. Согласно обновленному плану, вторую прививку будут делать не раньше 20-х чисел мая", - цитируют Ляшко в Telegram-канале "Коронавірус_інфо".

Как сообщалось ранее, первая партия в 500 тысяч доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) была доставлена в Украину утром 23 февраля.

Уже 25 февраля в Украине началась вакцинация медработников. Кроме них, вакцинировались также министр здравоохранения Максим Степанов и президент Украины Владимир Зеленский.

Препарат Oxford/AstraZeneca производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное (торговое) название Covishield. Для экстренного применения в Украине его зарегистрировали в понедельник, 22 февраля.

Украина получила подтверждение о поставках в рамках механизма COVAX 2,2-3,7 млн доз вакцин Oxford / AstraZeneca в I-II квартале 2021 года. Кроме того, эта вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.

Украина также заключила дополнительные прямые контракты на поставку вакцины от COVID-19, разработанные с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).

25 марта в Украину также прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac, которую производит Sinovac Biotech.

Теги: #covishield #вакцина
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