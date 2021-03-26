Медицина

10:08 26.03.2021

После 10-дневного лабораторного контроля вакцину CoronaVac передадут в ГП МЗУ для поставки в регионы - Ляшко

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После 10-дневного лабораторного контроля вакцину CoronaVac передадут в ГП МЗУ для поставки в регионы - Ляшко

Первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech пройдет 10-дневный лабораторный контроль, после чего ее передадут ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) для поставки в регионы, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Вчера в Украину прибыла вакцина CoronaVac. Она будет проходить 10-дневный лабораторный контроль. Если он будет успешным, то вакцина будет передана МЗУ и будет поставлена в регионы", - сказал он.

Кроме того, по словам Ляшко, в настоящее время вакцина проходит завершающую стадию исследований в ВОЗ. На следующей неделе ожидаются результаты – разрешат ли ее использовать в экстренных ситуациях.

Замминистра добавил, что CoronaVac – однодозовая вакцина, поэтому она будет использоваться для иммунизации маломобильной группы населения и их опекунов, всего 40 тыс. человек.

Теги: #ляшко #вакцина #coronavac
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