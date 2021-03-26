Moderna отложила поставку почти 600 тыс. доз вакцины от COVID-19 в Канаду

Американская компания Moderna отложила поставку 590,4 тыс. доз вакцины от коронавируса в Канаду из-за задержки при контроле качества, сообщила канадский министр по делам государственной службы и закупок Анита Ананд.

"Сегодня днем я поговорила с руководителями Moderna, которые проинформировали нас о том, что из-за задержки в процессе по контролю качества, 590 тыс. 400 доз, которые должны были прибыть в Канаду на этих выходных, прибудут на несколько дней позже", - написала Анита Ананд в Twitter.

Moderna уточнила, что отправит дозы не позднее четверга следующей недели. Компания также пообещала, что эта отсрочка не сдвинет сроки поставки следующих 855 тыс. 600 доз. Она запланирована на 5 апреля.

Всего Канада уже получила 5,9 млн доз вакцины от коронавируса. На следующей неделе в страну из США должны прибыть еще около 1,2 млн доз препарата компании Pfizer и 1,5 млн доз AstraZeneca.

С начала пандемии в Канаде заразились коронавирусом более 951 тыс. человек, более 22,7 тыс. умерли.