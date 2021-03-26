Медицина

09:08 26.03.2021

Moderna отложила поставку почти 600 тыс. доз вакцины от COVID-19 в Канаду

1 мин читать
Moderna отложила поставку почти 600 тыс. доз вакцины от COVID-19 в Канаду

Американская компания Moderna отложила поставку 590,4 тыс. доз вакцины от коронавируса в Канаду из-за задержки при контроле качества, сообщила канадский министр по делам государственной службы и закупок Анита Ананд.

"Сегодня днем я поговорила с руководителями Moderna, которые проинформировали нас о том, что из-за задержки в процессе по контролю качества, 590 тыс. 400 доз, которые должны были прибыть в Канаду на этих выходных, прибудут на несколько дней позже", - написала Анита Ананд в Twitter.

Moderna уточнила, что отправит дозы не позднее четверга следующей недели. Компания также пообещала, что эта отсрочка не сдвинет сроки поставки следующих 855 тыс. 600 доз. Она запланирована на 5 апреля.

Всего Канада уже получила 5,9 млн доз вакцины от коронавируса. На следующей неделе в страну из США должны прибыть еще около 1,2 млн доз препарата компании Pfizer и 1,5 млн доз AstraZeneca.

С начала пандемии в Канаде заразились коронавирусом более 951 тыс. человек, более 22,7 тыс. умерли.

Теги: #канада #вакцина #moderna
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:13 26.03.2021
ЕС к лету должен стать лидером в производстве вакцин от коронавируса - Макрон

ЕС к лету должен стать лидером в производстве вакцин от коронавируса - Макрон

21:04 25.03.2021
Зеленский подписал закон об освобождении производителей вакцин от ответственности за негативные последствия от вакцинации от COVID-19

Зеленский подписал закон об освобождении производителей вакцин от ответственности за негативные последствия от вакцинации от COVID-19

19:39 25.03.2021
В Украину прибыл самолет с китайской вакциной от коронавируса – СМИ

В Украину прибыл самолет с китайской вакциной от коронавируса – СМИ

15:34 25.03.2021
За месяц кампании по вакцинации от COVID-19 в Украине утилизирована 361 доза вакцины - Минздрав

За месяц кампании по вакцинации от COVID-19 в Украине утилизирована 361 доза вакцины - Минздрав

14:45 25.03.2021
Ожидаемая вакцина CoronaVac закуплена за счет госбюджета – Степанов

Ожидаемая вакцина CoronaVac закуплена за счет госбюджета – Степанов

12:25 25.03.2021
В Украину отправилась первая партия вакцины от COVID-19 китайской компании Sinovac

В Украину отправилась первая партия вакцины от COVID-19 китайской компании Sinovac

09:14 25.03.2021
Испытания в США показали эффективность AstraZeneca в 76% против COVID-19 с симптомами

Испытания в США показали эффективность AstraZeneca в 76% против COVID-19 с симптомами

19:18 24.03.2021
"Лекхим" не предоставил МЗУ документы о поставке вакцины – госпредприятие

"Лекхим" не предоставил МЗУ документы о поставке вакцины – госпредприятие

17:41 24.03.2021
Канада вводит санкции против девяти российских официальных лиц

Канада вводит санкции против девяти российских официальных лиц

10:36 24.03.2021
Глава МВД Британии призвала Лондон и Брюссель сотрудничать по вакцинам

Глава МВД Британии призвала Лондон и Брюссель сотрудничать по вакцинам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Медиков не будут увольнять за отказ от вакцинации – Степанов

Поставка следующей партии вакцины CoviShield в Украину может быть отложена на определенный срок – Радуцкий

Эксперты профильного института выявили модифицированный британский штамм коронавируса в образцах из Киева и Ивано-Франковска

Рада освободила производителей вакцин от ответственности за негативные последствия от вакцинации от COVID-19

Украина введет условием въезда в страну отрицательный ПЦР-тест – глава Минздрава

ПОСЛЕДНЕЕ

Европарламент проголосовал за ускорение процедуры утверждения сертификата вакцинации от COVID-19

Фармфирма "Дарница" в 2020 году увеличила чистую прибыль на 33,7%

Медиков не будут увольнять за отказ от вакцинации – Степанов

Фармгруппа "Юрия-Фарм" рассматривает возможность локализации производства вакцин в Украине

"Лекхим" поставит первую партию вакцины CoronoVac в Украину 25 марта

Британские ученые рассказали о рисках для переболевших COVID-19 женщин среднего возраста

Поставка следующей партии вакцины CoviShield в Украину может быть отложена на определенный срок – Радуцкий

Украина планирует на 80% снизить заболеваемость туберкулезом до 2030 г. – гендиректор ЦОЗ

Киевские власти дополнительно выделят 23,5 млн грн на закупку концентраторов и аппаратов ИВЛ – Кличко

Минздрав подписал меморандум с USAID для усиления борьбы с туберкулезом в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА