Фармфирма "Дарница" в 2020 году увеличила чистую прибыль на 33,7%

Фармфирма "Дарница" (Киев) по итогам 2020 года увеличила чистую прибыль на 33,7% по сравнению с 2019 годом – до 814,994 млн грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о годовом общем собрании акционеров, которое намечено на 28 апреля, активы компании за год увеличились на 24,8% - до 4,3 млрд грн.

Нераспределенная прибыль компании за прошлый год увеличилась на 2,9% - до около 2,574 млрд грн, тогда как суммарная дебиторская задолженность возросла на 17,2% - до 1,813 млрд грн.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. Стратегические направления развития портфеля - кардиология, неврология и решение проблем боли. Бенефициары компании - семья Загорий.