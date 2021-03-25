Медицина

15:41 25.03.2021

Фармфирма "Дарница" в 2020 году увеличила чистую прибыль на 33,7%

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Фармфирма "Дарница" в 2020 году увеличила чистую прибыль на 33,7%

Фармфирма "Дарница" (Киев) по итогам 2020 года увеличила чистую прибыль на 33,7% по сравнению с 2019 годом – до 814,994 млн грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о годовом общем собрании акционеров, которое намечено на 28 апреля, активы компании за год увеличились на 24,8% - до 4,3 млрд грн.

Нераспределенная прибыль компании за прошлый год увеличилась на 2,9% - до около 2,574 млрд грн, тогда как суммарная дебиторская задолженность возросла на 17,2% - до 1,813 млрд грн.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. Стратегические направления развития портфеля - кардиология, неврология и решение проблем боли. Бенефициары компании - семья Загорий.

Теги: #фармкомпания #дарница #прибыль
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