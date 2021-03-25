За месяц кампании по вакцинации от COVID-19 в Украине утилизирована 361 доза вакцины - Минздрав

За первый месяц кампании по вакцинации от COVID-19 общее количество неиспользованной вакцины составило 361 доза, сообщило Министерство здравоохранения Украины.

"По состоянию на 23.03.2021 года… использовано 122 290 доз вакцины, из них разбито, повреждено или не подлежит использованию 361 доза", - говорится в ответе министерства на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось со ссылкой на Минздрав, с начала кампании по вакцинации, начавшейся 24 февраля 2021 года, к настоящему времени 155 589 людей провакцинированы первой дозой вакцины от COVID-19.