Медицина

14:45 25.03.2021

Ожидаемая вакцина CoronaVac закуплена за счет госбюджета – Степанов

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Ожидаемая вакцина CoronaVac закуплена за счет госбюджета – Степанов

В Украину в четверг будет поставлена первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech, закупленной за счет государственных средств, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Сегодня придет первая партия вакцины Sinovac в 215 тыс. доз. Она вся будет бесплатной. Это первая партия нашего контракта. Сейчас мы пытаемся увеличить количество вакцин", - сказал он.

Помимо этого, Минздрав ожидает разрешения правительства Индии на экспорт вакцины CoviShield, добавил Степанов.

"Чтобы осуществить поставку CoviShield, ми ожидаем разрешения правительства Индии на экспорт вакцины. (…) На получение разрешений негативно влияют и высказывания наших некоторых политиков", - добавил министр.

Теги: #вакцина #китай
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