Медицина

17:37 24.03.2021

Британские ученые рассказали о рисках для переболевших COVID-19 женщин среднего возраста

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Британские ученые рассказали о рисках для переболевших COVID-19 женщин среднего возраста

У переболевших коронавирусом COVID-19 женщин в возрасте 40-50 лет затем, с высокой вероятностью, могут появиться долгосрочные проблемы со здоровьем, в частности, утомление, одышка и спутанность сознания, сообщают западные СМИ со ссылкой на данные британских исследований.

Так, согласно результатам исследования о состоянии пациентов после госпитализации с COVID-19, проведенном Лестерским центром биомедицинских исследований, спустя пять месяцев после выписки из больниц "белые женщины среднего возраста (40-60 лет), у которых есть еще как минимум два хронических заболевания, как правило, испытывают более продолжительные" последствия от коронавируса.

Профессор Луиз Уэйн в Лестерском университете, которая является соавтором исследования PHOSP-COVID, отметила, что причиной возникновения преимущественно у женщин так называемого посткоронавирусного синдрома может быть различие в иммунном ответе на вирус у мужчин и у женщин.

Всего в исследовании PHOSP-COVID были изучены данные 1077 пациентов мужского и женского пола, которых выписали из больниц в Великобритании в период между мартом и ноябрем 2020 года. Большинство пациентов сообщили о наличии различных симптомов спустя пять месяцев после выписки, среди них - боль в мышцах и суставах, утомление, слабость, одышка и спутанность сознания.

У более четверти участников исследования, по данным врачей, на пятом месяце после коронавируса отмечались "клинически существенные симптомы тревоги и депрессии", а у 12% были симптомы посттравматического стрессового расстройства.

В другом исследовании, проведенном Международной ассоциацией по лечению острых респираторных заболеваний и новых инфекций (ISARIC), указано, что женщины в возрасте до 50 лет, даже если у них отсутствуют хронические заболевания, с большей вероятностью, подвержены тяжелым долгосрочным последствиям для здоровья, чем переболевшие мужчины.

Согласно данной работе с информацией по 327 пациентам, переболевшим COVID-19, женщины в возрасте до 50 лет в два раза чаще сообщали об усталости, в семь раз чаще - об одышке. Кроме того, они чаще имеют проблемы, связанные с памятью, подвижностью и коммуникацией.

Теги: #последствия #covid_19 #женщины
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