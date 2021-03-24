Поставка следующей партии вакцины CoviShield в Украину может быть отложена на определенный срок – Радуцкий

Поставка новой партия вакцины AstraZeneca (CoviShield) в Украину может быть отложена на определенный срок из-за активной информационной кампании, развернутой против индийской вакцины в стране, сообщил глава парламентского комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа").

"Министерство иностранных дел получило письмо от посольства Индии, в котором подчеркивается недопустимость дискредитационных заявлений относительно Индии как производителя медицинских препаратов и вакцины AstraZeneca (CoviShield), поставляемых в Украину", - написал Радуцкий в Facebook в среду.

Он уточнил, что, как отмечает индийская сторона, вакцина AstraZeneca (CoviShield) является абсолютно безопасным и эффективным препаратом, что подтверждено Всемирной организацией здравоохранения.

"Только на территории Европы и Индии уже использовано около 50 млн доз этой вакцины. Значительные объемы препарата законтрактовали такие страны, как Канада, Великобритания, Бразилия и другие", - сообщает нардеп.

Он подчеркивает, что Украина законтрактовала 1,5 млн доз вакцины производства Индии, но для производителя "не проблема передать эту партию другим заказчикам", поскольку спрос на вакцины в мире значительно превышает возможности производства.

"По моей информации, президент Владимир Зеленский поручил министрам Максиму Степанову и Дмитрию Кулебе найти дополнительные способы ускорения поставки следующей партии вакцины CoviShield в Украину. Министерство здравоохранения и МИД Украины должны как можно скорее сделать все необходимое, чтобы убедить индийских партнеров в непричастности государства и украинского общества к дискредитации поставщика вакцин", - заявил Радуцкий.

Он добавляет, что на срыв сотрудничества с Индией работали как одиозные пророссийские политики, так и псевдопатриотические политические лидеры, которые делают все для возвращения к власти на фоне дестабилизации страны.

"Все мы помним позорное заявление одного из таких "деятелей", которое он сделал во время заседания согласительного совета Верховной Рады. Это была сознательная циничная игра на срыв поставок вакцин и блокировки кампании по вакцинации. Этот человек обрек на гибель тысячи украинцев ради удовлетворения собственных политических амбиций", - резюмировал нардеп.

Как сообщалось, первая партия в 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (CoviShield) была доставлена в Украину утром 23 февраля.

Уже 25 февраля в Украине началась вакцинация медработников. Кроме них, вакцинировались также министр здравоохранения Максим Степанов и президент Украины Владимир Зеленский.

Препарат Oxford/AstraZeneca производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное (торговое) название CoviShield. Для экстренного применения в Украине его зарегистрировали 22 февраля.

Украина получила подтверждение о поставках в рамках механизма COVAX 2,2-3,7 млн доз вакцин Oxford / AstraZeneca в I-II квартале 2021 года. Кроме того, эта вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.

Украина также заключила дополнительные прямые контракты на поставку вакцины от COVID-19, разработанные с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).