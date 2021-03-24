Медицина

13:14 24.03.2021

Минздрав подписал меморандум с USAID для усиления борьбы с туберкулезом в Украине

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Минздрав подписал меморандум с USAID для усиления борьбы с туберкулезом в Украине

Министерство здравоохранения Украины подписало меморандум с USAID для усиления противодействия туберкулезу, сообщается на сайте ведомства в среду.

"Я подписываю этот меморандум с нашими международными партнерами - с USAID, чтобы обеспечить здоровье и качество жизни украинцев путем снижения уровня заболеваемости туберкулезом. Наша страна сделала ощутимый шаг вперед к преодолению этого недуга, а вместе с партнерами мы сможем преодолеть туберкулез в Украине", - процитировала министра здравоохранения Максима Степанова пресс-служба ведомства.

В свою очередь директор региональной миссии USAID в Украине и Беларуси Джеймс Хоуп отметил, что в документе есть четкое видение дальнейшего развития сотрудничества и координации действий, которые должны положить конец туберкулезу в стране.

Теги: #туберкулез #usaid #минздрав
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