Медицина

11:53 24.03.2021

"Фармак" подчеркивает стратегическую роль партнерства с ЕБРР

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"Фармак" подчеркивает стратегическую роль партнерства с ЕБРР

Фармацевтическая компания АО "Фармак" и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) за 15 лет сотрудничества заключили четыре кредитных соглашения на общую сумму EUR67 млн, сообщила пресс-служба компании агентству "Интерфакс-Украина", подчеркнув стратегическую роль партнерства с ЕБРР в развитии и модернизации производства.

Согласно сообщению, руководство фармкомпании ознакомило президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо с производственными линиями, на которые выделялись кредитные средства.

Во время недавнего визита президент и представители ЕБРР высоко оценили реализацию инвестиций, вложенных в рост "Фармак" на протяжении 15 лет, уточняется в пресс-релизе. Представители банка подчеркнули, что в ЕБРР ценят долгосрочные партнерские проекты, которые позволяют наблюдать за постоянным развитием компаний.

"Инвестиции ЕБРР – это один из первых шагов в трансформации компании из локального производителя в крупного международного игрока. Мы ценим это сотрудничество и считаем ЕБРР нашим ключевым стратегическим партнером", – отметила председатель наблюдательного совета "Фармака" Филя Жебровская.

Средства первого кредита ЕБРР в 2006 году были направлены на модернизацию производственных мощностей стерильного и нестерильного производств, а также на приведение мощностей к стандартам Good Manufacturing Practice (GMP).

В 2013 году "Фармак" получил от ЕБРР инвестиции на модернизацию складских помещений и исследовательских лабораторий и на расширение мощностей таблеточного производства.

В 2014 году "Фармак" получил третий кредит от ЕБРР на поддержку операционной деятельности компании. Впоследствии ЕБРР поддержал "Фармак" при получении лицензии на инвестиции за границу, что стало очередным шагом к развитию международной деятельности предприятия.

Четвертый кредит ЕБРР "Фармак" получил в 2019 году. Эти инвестиции были вложены в строительство нового цеха по изготовлению жидких лекарственных средств, офисно-лабораторных помещений, а также в мероприятия по повышению энергоэффективности на производственных объектах.

Исполнительный директор "Фармака" Владимир Костюк подчеркнул, что сотрудничество с ЕБРР позволило компании овладеть новыми подходами и современными стандартами ведения бизнеса.

"Первый кредит, вероятно, был для нас самым сложным. Это и новые международные стандарты отчетности, и дополнительные экологические требования, и постоянный контроль за использованием кредитных средств и процесса строительства. Сначала мы нанимали консультантов, но очень быстро научились отчитываться самостоятельно. Но эти 15 лет сотрудничества нас изменили. Мы выросли. Мы благодарны ЕБРР за неподдельный интерес к развитию бизнеса и профессиональную поддержку", - сказал он.

"Фармак" – лидер фармрынка Украины, производит лекарственные средства во всех четырнадцати терапевтических группах. Ежегодно компания выводит на рынок около 20 новых сложнокомпонентных современных препаратов, в разработке настоящее время около 100 лекарственных средств.

За последние пять лет инвестиции "Фармака" в научно-технический комплекс, производственное оборудование, исследовательскую деятельность составили 3,4 млрд грн.

По итогам 2019 года АО "Фармак" получило чистую прибыль в размере 1,056 млрд грн, что почти совпадает с показателем 2018 года - 1,05 млрд грн, по итогам 2018 года "Фармак" увеличил чистую прибыль на 25,16%.

АО "Фармак" - член ассоциации "Производителей лекарств Украины" (АПЛУ).

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициарным собственником "Фармака" является глава наблюдательного совета Филя Жебровская, которая владеет 80% акций компании.

Теги: #фармак #ебрр
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