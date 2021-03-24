Мобильная бригада в Украине делает в среднем 47 вакцинаций от COVID-19 в сутки – замминистра

Мобильная бригада в Украине в среднем проводит 47 вакцинаций от COVID-19 в сутки, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"В Украине работает 179 мобильных бригад по иммунизации и 341 пункт прививок. Средний показатель работы одной бригады в Украине составляет 47 вакцинаций", - сказала она.

Микичак также отметила, что среди лидеров вакцинации – Днепропетровская (9,179 тыс. вакцинаций с начала кампании), Донецкая (9,214) и Киевская (9,219) области.

"Самый низкий уровень вакцинации с начала кампании в Волынской (3,7 тыс.), Житомирской (3,6 тыс.), Запорожской (3,587 тыс.) и Кировоградской (3,422 тыс.) областях. Крайне низкий уровень вакцинации в Хмельницкой и Черновицкой областях, самый низкий – в Черниговской (2,956 тыс.)", - добавила замминистра.