Медицина

14:26 23.03.2021

Пациенты с диабетом обеспокоены некоторыми рисками новой модели реимбурсации инсулинов

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Пациенты с диабетом обеспокоены некоторыми рисками новой модели реимбурсации инсулинов

Пациенты с диабетом обеспокоены некоторыми рисками, заложенными в новую модель реимбурсации инсулинов, касающимися, в частности, вопросов перевода пациентов на аналоговые инсулины и обеспечения ими беременных.

"Мы отстаиваем интересы пациентов, ради которых и разрабатывается новая категоризация системы реимбурсации инсулинов, но она должна быть еще лучше действующей, а не наоборот", - указано в обращении Международной диабетической ассоциации Украины (МДАУ) к руководителю Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Андрею Виленскому, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

В обращении отмечается, что, в частности, новая модель реимбурсации предполагает, что для перевода пациента с человеческого инсулина на аналоговый обязательно необходима госпитализация для установления диагноза тяжелой гипогликемии.

"Эта практика не соответствует ни лучшим европейским нормам, ни стратегии реформирования здравоохранения в Украине. Такие требования приведут к ухудшению доступа к аналоговому инсулину для пациентов, проживающих в сельской местности. Мы неоднократно подчеркивали, что необоснованная госпитализация пациентов с сахарным диабетом в условиях пандемии COVID-19 является преступлением, ведь несет серьезные риски для их жизни", - заявляют пациенты.

МДАУ предлагает изменять назначение инсулинов, основываясь на данных с персонального глюкометра пациента или на данных от поставщиков экстренной медицинской помощи, которые оказывали помощь пациенту во время гипогликемического состояния.

Кроме того, новая модель категоризации реимбурсации инсулинов может привести к тому, что беременные женщины будут лишены гарантированного государством доступа к аналоговым инсулинам, который сейчас обеспечивается им в полном объеме, поясняет ассоциация.

"Беременные женщины считаются уязвимой группой населения и имеют приоритетный доступ к лечению сахарного диабета лучшими доступными методами. Наша организация настаивает на сохранении доступа беременных женщин к аналогам инсулина, как это предусмотрено в действующий модели реимбурсации", - подчеркивают в МДАУ.

Как сообщалось, с июля 2021 года запланировано расширение перечня лекарственных средств, подлежащих реимбурсации, для пациентов с сахарным диабетом I типа и несахарным диабетом. Реимбурсация препаратов инсулина станет частью Программы медицинских гарантий, соответственно администрировать ее будет Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ).

 

Теги: #диабет #реимбурсация
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