Коктейль швейцарской Roche снижает риск тяжелой формы у заболевших коронавирусом на 70% - исследование

Швейцарская фармацевтическая компания Roche опубликовала результаты третьего этапа клинических испытаний специализированного коктейля из антител, которые показали значительное снижение риска тяжелого протекания COVID-19 у людей, уже зараженных этой инфекцией.

"Третья фаза (клинических испытаний - ИФ)... показала, что коктейль из антител casirivimab и imdevimab значительно, на 70%, снизил риск госпитализаций или летальных исходов", - говорится в заявлении Roche.

Отмечается, что исследование проводилось среди пациентов с COVID-19, которые не были госпитализированы.

"Сегодняшние результаты показывают, что антитела casirivimab и imdevimab могут приносить большую пользу людям с COVID-19, значительно снижая риск госпитализации и летального исхода", - сказал один из ведущих разработчиков Леви Гарравэй.

Специализированный коктейль, разработанной швейцарской компанией, представляет собой совокупность антител casirivimab и imdevimab. В ноябре 2020 года американский регулятор одобрил его для экстренного применения для лечения COVID-19 у взрослых и детей старше 12 лет.