Кабмин разрешил проводить плановые госпитализации в "желтой" зоне

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в понедельник утвердил изменения в постановление о карантине, согласно которым запрет на проведение плановых госпитализаций будет действовать только в "красной" зоне.

Согласно тексту документа, в "красной" зоне запрещается проведение государственными и коммунальными медучреждениями плановых мероприятий по госпитализации, кроме:

- предоставления медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;

- предоставления медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;

- предоставления медицинской помощи в специализированных отделениях медучреждений пациентам с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями;

- предоставления паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;

- предоставления плановой помощи высокоспециализированными медучреждениями национального уровня при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мер;

- проведения других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни или здоровья людей.