Медицина

11:15 23.03.2021

Кабмин разрешил проводить плановые госпитализации в "желтой" зоне

1 мин читать
Кабмин разрешил проводить плановые госпитализации в "желтой" зоне

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в понедельник утвердил изменения в постановление о карантине, согласно которым запрет на проведение плановых госпитализаций будет действовать только в "красной" зоне.

Согласно тексту документа, в "красной" зоне запрещается проведение государственными и коммунальными медучреждениями плановых мероприятий по госпитализации, кроме:

- предоставления медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;

- предоставления медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;

- предоставления медицинской помощи в специализированных отделениях медучреждений пациентам с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями;

- предоставления паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;

- предоставления плановой помощи высокоспециализированными медучреждениями национального уровня при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мер;

- проведения других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни или здоровья людей.

Теги: #карантин #госпитализация #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:38 23.03.2021
Новые правила въезда в Украину предусматривают обязательный негативный ПЦР-тест для иностранцев и самоизоляцию для украинцев – Госпогранслужба

Новые правила въезда в Украину предусматривают обязательный негативный ПЦР-тест для иностранцев и самоизоляцию для украинцев – Госпогранслужба

12:01 23.03.2021
Кабмин ввел ПЦР-тест обязательным условием освобождения от самоизоляции граждан Украины при возвращении в страну

Кабмин ввел ПЦР-тест обязательным условием освобождения от самоизоляции граждан Украины при возвращении в страну

11:24 23.03.2021
В Днепре с 25 марта вводятся карантинные ограничения "красной зоны" - мэр

В Днепре с 25 марта вводятся карантинные ограничения "красной зоны" - мэр

11:23 23.03.2021
Кабмин обязал в "красных" зонах носить маски на территориях общего пользования и запретил работу "креселок"

Кабмин обязал в "красных" зонах носить маски на территориях общего пользования и запретил работу "креселок"

11:09 23.03.2021
В "красную" карантинную зону входят Киев и уже 8 областей

В "красную" карантинную зону входят Киев и уже 8 областей

10:39 23.03.2021
Кабмин уволил госсекретаря Минспорта Перевезенцева

Кабмин уволил госсекретаря Минспорта Перевезенцева

10:05 23.03.2021
Кабмин утвердил индикаторы для введения местными властями дополнительных карантинных ограничений – Степанов

Кабмин утвердил индикаторы для введения местными властями дополнительных карантинных ограничений – Степанов

10:02 23.03.2021
Кабмин обязал приезжающих в страну предоставлять справку о негативном ПЦР-тесте

Кабмин обязал приезжающих в страну предоставлять справку о негативном ПЦР-тесте

20:20 22.03.2021
Одесская область отнесена к "красной зоне" эпидопасности с 23 марта – глава обладминистрации

Одесская область отнесена к "красной зоне" эпидопасности с 23 марта – глава обладминистрации

16:40 22.03.2021
В Киеве не будут останавливать работу общественного транспорта – заместитель Кличко

В Киеве не будут останавливать работу общественного транспорта – заместитель Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Эксперты профильного института выявили модифицированный британский штамм коронавируса в образцах из Киева и Ивано-Франковска

Рада освободила производителей вакцин от ответственности за негативные последствия от вакцинации от COVID-19

Украина введет условием въезда в страну отрицательный ПЦР-тест – глава Минздрава

Степанов: Со следующей недели в Украине стартует второй этап вакцинации от COVID-19

Вакцина AstraZeneca от COVID-19 не приводит к образованию тромбов - британский регулятор

ПОСЛЕДНЕЕ

Коктейль швейцарской Roche снижает риск тяжелой формы у заболевших коронавирусом на 70% - исследование

Минздрав намерен ускорить вакцинацию от COVID-19 украинцев из групп риска, записавшихся через "Дию"

В ОП планируют создать спецфонд для выплаты компенсаций за возможные последствия после прививки от COVID-19

Вакцина AstraZeneca на испытаниях в США, Перу и Чили показала эффективность 100% против тяжелых форм COVID-19 - компания

Эксперты профильного института выявили модифицированный британский штамм коронавируса в образцах из Киева и Ивано-Франковска

SARS-CoV-2 циркулировал в Китае незамеченным не более двух месяцев - ученые

Глава BioNTech надеется, что карантинные меры в Европе смягчатся к осени

Ученые объяснили появление тромбов после прививки AstraZeneca аутоиммунной реакцией

Более 104 тыс. человек получили первую дозу CoviShield в Украине - Минздрав

Минздрав и власти Мариуполя презентовали проект медицинского хаба с университетской клиникой Донецкого медуниверситета

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА