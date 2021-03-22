Вакцина AstraZeneca на испытаниях в США, Перу и Чили показала эффективность 100% против тяжелых форм COVID-19 - компания

Клинические испытания вакцины компании AstraZeneca и Оксфордского университета в США, Перу и Чили показали: препарат полностью предотвращает тяжелые формы заболевания COVID-19, а также очень значительно защищает от заболевания, сопровождаемого симптомами, сообщили производители.

"Третья фаза клинических испытаний в США показала... эффективность вакцины в 79% в предотвращении сопровождаемых симптомами заболеваний COVID-19, а также 100% эффективность в предотвращении тяжелых форм заболевания и госпитализаций", - говорится в заявлении AstraZeneca.

При этом отмечается, что в данном исследовании приняли участие 32,4 тыс. чел. - не только в США, но и в Перу и Чили.

В компании также указали, что независимый совет экспертов "не обнаружил поводов для беспокойств, связанных с применением вакцины". По ее данным, специалисты не выявили "повышенного риска тромбоза или случаев, связанных с тромбозом".

Ранее сразу несколько стран сообщили о случаях образования тромбов у лиц, сделавших прививку вакциной AstraZeneca. После этого многие страны приняли решение приостановить ее применение.

Однако на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила за продолжение применения вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca. Глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге заявил, что тромбы - третье по распространенности в мире сердечно-сосудистое заболевание, и оно возникает у людей независимо от того, получили ли они вакцину или нет.

Затем европейский регулятор также сообщил, что рекомендует продолжать вакцинацию этим препаратом, который он назвал "безопасным и эффективным".

Вслед за этим решением почти все страны, ранее временно прекратившие использование вакцины AstraZeneca, возобновили ее применение.

По данным компании AstraZeneca, к настоящему времени ее вакцину от COVID-19 получили 17 млн чел. в странах ЕС и в Великобритании.