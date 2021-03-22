SARS-CoV-2 циркулировал в Китае незамеченным не более двух месяцев - ученые

Исследователи из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего вместе с коллегами из Университета Аризоны и компании Illumina, Inc. установили, когда SARS-CoV-2 начал циркулировать в Китае, говорится в сообщении Калифорнийского университета.

Ученые, используя метод молекулярного датирования (метод "молекулярных часов", оценивающий частоту мутаций) и эпидемиологического моделирования, пришли к выводу, что вирус, вероятно, циркулировал незамеченным не более двух месяцев до того, как первые случаи заболевания людей COVID-19 были описаны в Ухане в конце декабря 2019 года.

Первые случаи госпитализации людей в Ухане с заболеванием, позже идентифицированным как COVID-19, отмечены в середине декабря.

"Мы смогли установить верхний предел в середине октября 2019 года, когда SARS-CoV-2 начал циркулировать в провинции Хубэй", - отмечает адъюнкт-профессор отдела инфекционных заболеваний и глобального общественного здравоохранения медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего Джоэл О.Вертхайм.

Ученые также пришли к выводу, что при определенных условиях, как показало моделирование, в двух из трех случаев "COVID-19 выдохся бы сам по себе, не вызвав пандемии".

По мнению авторов исследования, "первоначальный штамм SARS-CoV-2 стал эпидемическим, потому что он был широко рассеян и процветал в городских районах, где передача была легче".

"В моделируемых эпидемиях с участием менее плотных сельских общин эпидемии исчезали в 94,5-99,6% случаев. С тех пор вирус мутировал несколько раз, причем ряд вариантов становился более трансмиссивным", - говорится в сообщении.

Вертхайм отмечает, что люди оказались не готовы к такому вирусу, как SARS-CoV-2, поскольку соответствующие службы готовились к чему-то вроде SARS (атипичной пневмонии 2003 года - ИФ) или MERS (ближневосточного респираторного синдрома 2012-2015 гг.), с высоким уровнем смертности.

Однако оказалось, что вирус с относительно невысоким уровнем смертности, хорошо передающийся, может быть опустошительным в мировых масштабах, говорит ученый.