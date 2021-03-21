Медицина

11:37 21.03.2021

Глава BioNTech надеется, что карантинные меры в Европе смягчатся к осени

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Глава BioNTech надеется, что карантинные меры в Европе смягчатся к осени

Глава немецкой биотехнологической компании BioNTech Угур Шахин оптимистично настроен в отношении распространения коронавируса в Европе и прогнозирует смягчение карантинных мер к сентябрю.

"Во многих европейских странах и США мы, вероятно, не будем нуждаться в ограничениях к концу лета. Будут вспышки, но это будет фоновый шум. Будут мутации, но они нас не испугают", - сказал он газете Welt am Sonntag.

BioNTech - партнер Pfizer в создании одной из первых вакцин от COVID-19, широко одобренных для использования.

Правительства стран Евросоюза сталкиваются с критикой в связи с медленным началом кампаний по вакцинации, а проблемы с поставками препаратов приводят к тому, что ЕС сильно отстает от таких стран, как Израиль, Великобритания и Соединенные Штаты Америки. По состоянию на 20 марта в Германии только около 9% населения получили хотя бы первую дозу вакцины от коронавируса, в то время как в Великобритании первая доза введена не менее чем 50% взрослых.

Вялое развертывание кампании вакцинации может вынудить германские власти затормозить попытки постепенного возобновления полномасштабной экономической деятельности, отмечают западные СМИ. Это связано с тем, что уровень заражения коронавирусом превышает 100 случаев на 100 тыс. человек населения в неделю. Это порог, выше которого, считают в правительстве ФРГ, должны быть введены более строгие правила дистанцирования, чтобы остановить перегруженность системы здравоохранения.

Теги: #biontech #коронавирус #прогноз
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