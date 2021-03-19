Минздрав и власти Мариуполя презентовали проект медицинского хаба с университетской клиникой Донецкого медуниверситета

Министерство здравоохранения и власти Мариуполя презентовали проект создания медицинского хаба с университетской клиникой Донецкого медицинского университета, который планируется реализовать в Мариуполе.

Как сообщил журналистам в пятницу министр здравоохранения Максим Степанов, проект предусматривает создание современной многопрофильной клиники третичного уровня, которая станет университетской клиникой для Донецкого медицинского университета, часть факультетов которого в настоящее время базируется в Мариуполе.

"Проект позволит не только возродить учетную базу для Донецкого медицинского университета, но и создать в регионе мощную многопрофильную клинику третичного уровня, которая сможет оказывать высококачественную медицинскую помощь. Так сложилось, что последние семь лет регион остался без высокоспециализированной медпомощи, так как клиники третичного уровня остались на неподконтрольной территории. Мы создадим медицинский хаб, который будет соответствовать уровню лучших европейских клиник", - сказал он.

По словам Степанова, для реализации проекта могут быть привлечены средства госбюджета, местного бюджета, а также средства международных партнеров.

В свою очередь, руководитель проекта профессор Борис Тодуров сообщил, что разработка проекта ведется при поддержке USAID. Проект предусматривает строительство многопрофильной больницы площадью 50-70 тыс. кв. м, а также строительство университетского корпуса и корпуса медицинского колледжа.

Кроме того, на территории хаба будет расположен кампус студентов и коттеджный городок для преподавателей, а также несколько корпусов для проведения научной работы.

По словам Тодурова, реализация проекта займет около трех-четырех лет.

Точная смета проекта пока не определена, однако для реализации уже выделена территория. "Мы нашли такую территорию - это ровный участок на окраине Мариуполя. Мы хотим создать полноценный европейский медицинский комплекс", - сказал он.

Тодуров сообщил, что для проектирования медицинского хаба может быть объявлен международный конкурс, в котором примут участие международными архитектурные бюро, которые работают с сетевыми и университетскими клиниками.

Со своей стороны городской голова Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что для реализации проекта обсуждается возможность использования механизма государственно-частного партнерства (ГЧП).

Он отметил, что проект позволит возродить систему здравоохранения Мариуполя.

"Мы как город дадим возможность поддержать этот клинический центр строительством жилья для тех врачей, которые приедут и будут обучать абитуриентов. Мы создадим условия, чтобы к нам в Мариуполь приезжали. Это инвестиция, чтобы талантливые врачи оставались в стране", - сказал он.