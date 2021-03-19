Медицина

18:03 19.03.2021

Британский штамм коронавируса выявлен в Киеве, Харькове, Днепре и Львове - исследование

2 мин читать
Британский штамм коронавируса выявлен в Киеве, Харькове, Днепре и Львове - исследование

Британский штамм коронавируса выявлен в Киеве, Харькове, Днепре и Львове в рамках совместного мониторинга циркуляции новых штаммов SARS-CoV-2, который проводят фармкомпания АО "Фармак", Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им.Громашевского при участии Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в фармкомпании "Фармак", на тестах которой проводится мониторинг, репрезентативная выборка была осуществлена с помощью собственной ПЦР тест-системы из разных регионов Украины и проанализирована с помощью NGS (Next generation sequencing).

"В результате британский штамм SARS-CoV-2 был выявлен в образцах из Киева, Харькова, Днепра и Львова. На сегодняшний день проводится биоинформационный анализ полученных результатов для исследования других имеющихся в образцах уникальных для Украины мутаций вируса", - сообщили в компании.

Ряд образцов был отобран у детей, которые были госпитализированы с пневмонией в главной областной детской клинической больнице Харькова.

Как сообщалось, в начале марта команда украинских исследователей, в которую входили ученые фармкомпании АО "Фармак" и Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского, презентовали собственную разработку ПЦР-теста, способного обнаруживать даже новые штаммы коронавируса Sars-Cov-2.

Качество новой тест-системы подтверждено соответствующими выводами ГУ "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского" АМН Украины (Киев) и Института микробиологии и иммунологии имени Мечникова АМН Украины (Харьков). Референс-тесты ПЦР-системы проводятся в частных и государственных лабораториях Украины (Харьков, Днепр, Запорожье, Винница), подтверждающих ее эффективность.

"Фармак" отмечает, что новая тест-система уже доступна для предварительного заказа. "Фармак" является членом Ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ)

Теги: #фармак #коронавирус #цоз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:48 19.03.2021
Рада освободила производителей вакцин от ответственности за негативные последствия от вакцинации от COVID-19

Рада освободила производителей вакцин от ответственности за негативные последствия от вакцинации от COVID-19

14:28 19.03.2021
Страны-соседи Украины, кроме Румынии, Беларуси и РФ, вошли в "красную" зону по COVID-19 – Минздрав

Страны-соседи Украины, кроме Румынии, Беларуси и РФ, вошли в "красную" зону по COVID-19 – Минздрав

12:37 19.03.2021
В Киеве за сутки выявлено 1210 новых случаев COVID-19

В Киеве за сутки выявлено 1210 новых случаев COVID-19

08:29 19.03.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 121,7 млн, число жертв - 2,69 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 121,7 млн, число жертв - 2,69 млн - университет Хопкинса

08:23 19.03.2021
В Украине за сутки 15850 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4592 человека – Степанов

В Украине за сутки 15850 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4592 человека – Степанов

03:02 19.03.2021
На Буковине выявлено 584 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

На Буковине выявлено 584 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

21:01 18.03.2021
В Париже и нескольких департаментах Франции вводят "локдаун" из-за ситуации с COVID-19

В Париже и нескольких департаментах Франции вводят "локдаун" из-за ситуации с COVID-19

16:50 18.03.2021
"Интерпайп" за год направил на борьбу с коронавирусом 73,5 млн грн

"Интерпайп" за год направил на борьбу с коронавирусом 73,5 млн грн

15:14 18.03.2021
"Фармак" выступает за взаимное признание результатов проверок GMP в рамках промышленного диалога Украина-ЕС

"Фармак" выступает за взаимное признание результатов проверок GMP в рамках промышленного диалога Украина-ЕС

13:32 18.03.2021
Эстония вышла на 1-е место в Европе по показателю кумулятивной заболеваемости COVID-19

Эстония вышла на 1-е место в Европе по показателю кумулятивной заболеваемости COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада освободила производителей вакцин от ответственности за негативные последствия от вакцинации от COVID-19

Украина введет условием въезда в страну отрицательный ПЦР-тест – глава Минздрава

Степанов: Со следующей недели в Украине стартует второй этап вакцинации от COVID-19

Вакцина AstraZeneca от COVID-19 не приводит к образованию тромбов - британский регулятор

Минздрав увеличил интервал между дозами вакцины CoviShield до 90 дней – Ляшко

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав и власти Мариуполя презентовали проект медицинского хаба с университетской клиникой Донецкого медуниверситета

Учреждения НАМН в Киеве будут предоставлять ургентную и плановую медпомощь – глава Минздрава

Украина введет условием въезда в страну отрицательный ПЦР-тест – глава Минздрава

Степанов: Со следующей недели в Украине стартует второй этап вакцинации от COVID-19

В реестр лексредств, подлежащих реимбурсации, будут включены препараты с подтвержденной биоэквивалентностью

Пилотный проект по аэромедицинской эвакуации стартует в Украине с 1 апреля

Вакцина AstraZeneca от COVID-19 не приводит к образованию тромбов - британский регулятор

Фармкомпания "Интерхим" протестировала на антитела к COVID-19 764 сотрудника

Минздрав работает над развитием eHealth

Кабмин выделил 60 млн грн на обеспечение кислородом коек с больными COVID-19 в Ивано-Франковской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА