Британский штамм коронавируса выявлен в Киеве, Харькове, Днепре и Львове - исследование

Британский штамм коронавируса выявлен в Киеве, Харькове, Днепре и Львове в рамках совместного мониторинга циркуляции новых штаммов SARS-CoV-2, который проводят фармкомпания АО "Фармак", Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им.Громашевского при участии Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в фармкомпании "Фармак", на тестах которой проводится мониторинг, репрезентативная выборка была осуществлена с помощью собственной ПЦР тест-системы из разных регионов Украины и проанализирована с помощью NGS (Next generation sequencing).

"В результате британский штамм SARS-CoV-2 был выявлен в образцах из Киева, Харькова, Днепра и Львова. На сегодняшний день проводится биоинформационный анализ полученных результатов для исследования других имеющихся в образцах уникальных для Украины мутаций вируса", - сообщили в компании.

Ряд образцов был отобран у детей, которые были госпитализированы с пневмонией в главной областной детской клинической больнице Харькова.

Как сообщалось, в начале марта команда украинских исследователей, в которую входили ученые фармкомпании АО "Фармак" и Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского, презентовали собственную разработку ПЦР-теста, способного обнаруживать даже новые штаммы коронавируса Sars-Cov-2.

Качество новой тест-системы подтверждено соответствующими выводами ГУ "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского" АМН Украины (Киев) и Института микробиологии и иммунологии имени Мечникова АМН Украины (Харьков). Референс-тесты ПЦР-системы проводятся в частных и государственных лабораториях Украины (Харьков, Днепр, Запорожье, Винница), подтверждающих ее эффективность.

"Фармак" отмечает, что новая тест-система уже доступна для предварительного заказа. "Фармак" является членом Ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ)