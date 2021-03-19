Медицина

11:17 19.03.2021

Учреждения НАМН в Киеве будут предоставлять ургентную и плановую медпомощь – глава Минздрава

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Учреждения НАМН в Киеве будут предоставлять ургентную и плановую медпомощь – глава Минздрава

Учреждения Национальной академии медицинских наук (НАМН) Украины будут предоставлять ургентную и плановую медицинскую помощь в столице, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе "Часа вопросов" к правительству в Верховной Раде в пятницу.

"На предыдущей недели принято решение, что лечебные учреждения Киева перепрофилируют под COVID-19, а учреждения Нацакадемии медицинских наук будут предоставлять ургентную и плановую медицинскую помощь", - сказал он.

Кроме того, министр сообщил, что при необходимости в Киев переместят мобильный госпиталь ГСЧС.

"В Ивано-Франковкой области был развернут мобильный госпиталь ГСЧС. В этой области в течение недели фиксируется стабилизация ситуации с коронавирусом, и в ближайшее время мы сможем перевезти его в другое место, в том числе в Киев, если в этом будет необходимость", - сказал Степанов.

Теги: #медпомощь #намн
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