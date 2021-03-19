Медицина

10:44 19.03.2021

Степанов: Со следующей недели в Украине стартует второй этап вакцинации от COVID-19

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Степанов: Со следующей недели в Украине стартует второй этап вакцинации от COVID-19

Второй этап вакцинации от COVID-19 стартует в Украине со следующей недели, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе "Часа вопросов" к правительству в Верховной Раде в пятницу.

"Менее чем за месяц мы перешли ко второму этапу вакцинации. Со следующей недели начинается работа стационарных пунктов прививки и вакцинация семейных врачей. В настоящее время в Украине провакцинированы 92713 человек", - сказал он.

Министр добавил, что ожидаются следующие поставки вакцин.

"В ближайшем времени мы получим дополнительные партии вакцин: 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca ожидают отправки из Индии, мы только ожидаем разрешения правительства этой страны. Ожидаем также поставки вакцины CoronaVac производителя Sinovac. 18 марта в ходе встречи с руководством ЮНИСЕФ в Украине меня заверили, что к концу марта - началу апреля в рамках глобальной программы COVAX мы получим партию из 570 тыс. доз от AstraZeneca, а к концу мая - еще 1,1-1,2 млн доз, кроме того, вакцины компании Pfizer. Мы также ожидаем поставку 10 млн доз вакцины Novavax и индийской разработки от Bharat Biotech", - добавил Степанов.

Теги: #вакцинация
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