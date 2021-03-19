Медицина

10:01 19.03.2021

В реестр лексредств, подлежащих реимбурсации, будут включены препараты с подтвержденной биоэквивалентностью

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В реестр лексредств, подлежащих реимбурсации, будут включены препараты с подтвержденной биоэквивалентностью

В реестр лекарственных средств, подлежащих реимбурсации, будут включены только препараты с подтвержденной биоэквивалентностью, сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Минздрав подготовил изменения в проект постановления о порядке определения размера реимбурсации лексредств, которые будут предусматривать необходимость подтверждения биоэквивалентности для лекарств, подлежащих реимбурсации",- сказал он.

Замминистра отметил важность включения в реестр препаратов с подтвержденной биоэквивалентностью.

"Такое подтверждение свидетельствует о том, что генерический препарат является таким же эффективным, как и референтный или оригинальный. Если биоэквивалентность не подтверждена, то можно считать, что лексредства не являются идентичными и уровень эффективности может быть гораздо ниже",- добавил Иващенко.

Теги: #лекарства #реимбурсация #минздрав
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