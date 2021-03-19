Пилотный проект по аэромедицинской эвакуации стартует в Украине с 1 апреля

Пилотный проект по созданию единого аэромедицинского пространства стартует с 1 апреля во Львовской области, сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"С 1 апреля 2021 года предусматривается, что пациенты с инсультами, инфарктами и другими состояниями во Львовской области, помимо традиционной наземной транспортировки, смогут рассчитывать на воздушную транспортировку медицинским геликоптером. С 1 мая к проекту присоединятся Киевская область и Киев. Кроме того, возможностями межгоспитальной транспортировки будут охвачены все прилегающие к пилотным регионам областные центры и полностью территория украинских Карпат",- сказал он.

По словам замминистра, в 2022 году к пилоту присоединятся и другие регионы.

Иващенко добавил, что Министерство внутренних дел и Нацполиция согласились выделить Минздраву два современных геликоптера ACH145, а также организовать круглосуточное дежурство авиационного персонала для выполнения задач по аэромедицинской эвакуации.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 17 марта одобрил создание в стране системы аэромедицинской эвакуации.