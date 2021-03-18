Медицина

16:45 18.03.2021

Вакцина AstraZeneca от COVID-19 не приводит к образованию тромбов - британский регулятор

2 мин читать
Вакцина AstraZeneca от COVID-19 не приводит к образованию тромбов - британский регулятор

Британское агентство по регулированию лекарственных препаратов и медицинских продуктов в четверг пришло к выводу, что препарат AstraZeneca от коронавируса не приводит к образованию тромбов, и потому нет причин отказываться от применения вакцины.

"Сегодня британский регулятор после тщательного научного обзора всей доступной информации заявил, что имеющеюся данные не указывают на то, что кровяные сгустки в венах (венозная тромбоэмболия) вызваны именно вакциной AstraZeneca от COVID-19", - говорится в сообщении агентства, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

Агентство подтвердило, что преимущества этой вакцины значительно перевешивают риск возникновения побочных эффектов. При этом власти продолжат детально изучать сообщения о пяти случаях очень редкого и специфического виде тромба в церебральных венах.

"Об этом сообщалось менее чем в одном случае на миллион человек, сделавших прививку в Британии, и (тромбы - ИФ) также могут возникнуть естественным путем - причинной связи с вакциной не было установлено", - отмечает британский регулятор.

Ранее в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила за продолжение применения вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca. Глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге заявил, что тромбы - третье по распространенности в мире сердечно-сосудистое заболевание, и оно возникает у людей независимо от того, получили ли они вакцину или нет.

О приостановке применения вакцины AstraZeneca объявил целый ряд европейских стран, в том числе Германия, Франция, Италия, Испания. Это произошло после ряда случаев возникновения тромбов после прививки.

По данным компании AstraZeneca, к настоящему моменту ее вакцину от COVID-19 получили 17 млн человек в странах ЕС и в Великобритании. При этом, по состоянию на прошлую неделю, известно менее чем о 40 случаях возникновения тромбов.

Теги: #тромбы #вакцина #astrazeneca
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:51 18.03.2021
Зеленский не видит оснований для ограничения использования вакцины AstraZeneca в Украины

Зеленский не видит оснований для ограничения использования вакцины AstraZeneca в Украины

14:11 18.03.2021
Вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca следует продолжать - ВОЗ

Вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca следует продолжать - ВОЗ

23:31 17.03.2021
Европейский регулятор вынесет рекомендации по вызвавшей опасение в ряде стран вакцине AstraZeneca

Европейский регулятор вынесет рекомендации по вызвавшей опасение в ряде стран вакцине AstraZeneca

20:17 17.03.2021
В Тернополе попал в ДТП автомобиль, перевозящий вакцины от COVID 19, пострадали три человека

В Тернополе попал в ДТП автомобиль, перевозящий вакцины от COVID 19, пострадали три человека

19:15 17.03.2021
В Индии вакцину от COVID-19 приходится выбрасывать из-за нежелания населения делать прививки

В Индии вакцину от COVID-19 приходится выбрасывать из-за нежелания населения делать прививки

16:19 17.03.2021
ВОЗ рекомендует продолжить применение вакцины AstraZeneca

ВОЗ рекомендует продолжить применение вакцины AstraZeneca

10:56 17.03.2021
Минздрав увеличил интервал между дозами вакцины CoviShield до 90 дней – Ляшко

Минздрав увеличил интервал между дозами вакцины CoviShield до 90 дней – Ляшко

02:40 17.03.2021
Ткаченко: Слухи о небезопасности AstraZeneca могут быть связаны с информатакой со стороны РФ

Ткаченко: Слухи о небезопасности AstraZeneca могут быть связаны с информатакой со стороны РФ

23:32 16.03.2021
Степанов отрицает связь между вакциной AstraZeneca и случаями тромбообразования

Степанов отрицает связь между вакциной AstraZeneca и случаями тромбообразования

23:02 16.03.2021
Эстония продолжит использовать вакцину AstraZeneca

Эстония продолжит использовать вакцину AstraZeneca

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минздрав увеличил интервал между дозами вакцины CoviShield до 90 дней – Ляшко

Франция, Италия и Германия приостанавливают использование вакцины AstraZeneca

Главный санврач Украины Ляшко заболел COVID-19

Украина будет выдавать международное свидетельство о вакцинации - Ляшко

Список общественных деятелей для вакцинации от COVID-19 сформируют региональные ДОЗы и пресс-службы ОГА – Ляшко

ПОСЛЕДНЕЕ

"Фармак" выступает за взаимное признание результатов проверок GMP в рамках промышленного диалога Украина-ЕС

Фармкомпания "Интерхим" протестировала на антитела к COVID-19 764 сотрудника

Минздрав работает над развитием eHealth

Кабмин выделил 60 млн грн на обеспечение кислородом коек с больными COVID-19 в Ивано-Франковской области

Более 1,77 тыс. специализированных медучреждений намерены заключить договоры с НСЗУ по Программе медгарантий

Дореформенная санэпидслужба не справилась бы с вызовами пандемии COVID-19 – Скавронский

Закупка услуг по тестированию на COVID-19 у частных лабораторий за бюджетные средства была непрозрачной – "Синэво"

"Синэво" планирует в 2021 г. открыть 30-40 новых пунктов

Психиатрическая помощь в рамках Программы медгарантий с апреля будет предоставляться по трем пакетам

Уровень госпитализаций больных с COVID-19 в феврале существенно вырос в некоторых регионах – НСЗУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА