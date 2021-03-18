Медицина

15:14 18.03.2021

"Фармак" выступает за взаимное признание результатов проверок GMP в рамках промышленного диалога Украина-ЕС

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"Фармак" выступает за взаимное признание результатов проверок GMP в рамках промышленного диалога Украина-ЕС

Фармацевтическая компания АО "Фармак" (Киев) выступает за взаимное признание результатов проверок надлежащих производственных практик (GMP) при производстве лекарственных средств в рамках промышленного диалога Украина-ЕС.

"Ключевой предпосылкой реализации возможностей сотрудничества украинского и европейского фармацевтического секторов является обновление сферы действия будущего соглашения АСАА (Соглашение о "промышленном безвизе") с ЕС. В первую очередь, включением в него положений о взаимном признании результатов проверок надлежащих производственных практик фармсектора (GMP)", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" директор по корпоративным коммуникациям "Фармака" Евгения Поддубная.

Она также отметила высокий потенциал участия украинской фармотрасли в диверсификации европейских цепочек поставок критических медицинских препаратов в условиях борьбы с пандемией COVID-19 .

"Фармак" - одно из старейших фармацевтических предприятий Украины, специализирующееся на производстве современных высокотехнологичных препаратов. На производственных площадках компании внедрена и постоянно совершенствуется фармацевтическая система качества в соответствии с действующими нормативными требованиями и в соответствии с мировыми стандартами: ISO, GMP (надлежащая производственная практика). Ежегодно компания проходит по несколько международных инспекций и проверок.

Предприятие входит в ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков Украины. В 2020 году "Фармак" заплатил налогов на общую сумму более 712 млн грн, в том числе 120 млн грн - в киевский городской бюджет.

"Фармак" является членом Ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ)

Теги: #фармак #gmp
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