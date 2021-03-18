Кабмин выделил 60 млн грн на обеспечение кислородом коек с больными COVID-19 в Ивано-Франковской области

Правительство выделило 60 млн грн для медучреждений Ивано-Франковской области, которые предоставляют помощь больным с COVID-19, на обеспечение коек кислородом, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Кабинет министров Украины на заседании в среду принял постановление, которым выделил 60 млн грн на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения в медучреждениях Ивано-Франковской области централизованной поставки кислорода, установления дополнительных кислородных магистралей и закупки кислородных концентраторов", - сказала она.

Шаталова отметила, что с начала года в области количество коек увеличилось на 1,175 тыс. Дооборудовать доступом к кислороду необходимо 1,572 тыс. коек.